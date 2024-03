Berichten zufolge arbeitet Apple an einer Apple Pencil Unterstützung für das Vision Pro Headset. Eine Patentanmeldung, die von Patently Apple entdeckt wurde, skizziert nun mögliche Lösungen für die Herausforderungen, die in diesem Fall eine virtuelle Umgebung mit sich bringt. So beschreibt das Dokument Mechanismen zur Verbesserung des Zeichnens und der Handschrift, wenn der Nutzer den Apple Pencil ohne eine physische Oberfläche nutzt.

Apple Pencil für die Vision Pro

In der Patentanmeldung, die im vergangenen September eingereicht und kürzlich veröffentlicht wurde, wird der Apple Pencil nicht direkt genannt. Stattdessen ist die Rede von einem „Eingabegerät“ für einen „virtuellen Zeiger“. Diese Terminologie ist Standard in Apples Patentdokumenten. Das Hauptproblem, das angesprochen wird, ist der fehlende physische Widerstand bei der Verwendung eines solchen Geräts in einem virtuellen Raum, der zu unerwünschten Bewegungen und Ungenauigkeiten führen kann.

Um dem entgegenzuwirken, schlägt Apple vor, dem physikalischen Modell des Eingabegeräts „Elastizität“ zu verleihen. Dieser Ansatz würde kleine, ungewollte Bewegungen ignorieren und so Fehler reduzieren. Darüber hinaus sieht das Patent die Verwendung von akustischem Feedback vor, um die Benutzer bei der Ausführung bewusster Bewegungen zu unterstützen und so den gesamten Erstellungsprozess in virtuellen Umgebungen zu verbessern.

Der Patentantrag deckt sich mit früheren Berichten über Apples Pläne, die Unterstützung des Apple Pencil in die Vision Pro zu integrieren. Die Spekulationen beruhen auf internen Tests eines neuen Apple Pencil, der für die Kompatibilität mit visionOS entwickelt wurde. Eine solche Integration würde nicht nur die Texteingabe erleichtern, sondern auch den Nutzen des Geräts in Zeichenprogrammen wie Freeform und Pixelmator erweitern.

Wie bei allen Patentanträgen ist zu beachten, dass sich nicht jede patentierte Idee in ein marktfähiges Produkt verwandelt. Diese Anmeldung bietet jedoch einen Einblick in die laufenden Bemühungen von Apple, das Benutzererlebnis in der virtuellen Realität zu verbessern und möglicherweise die Art und Weise zu verbessern, wie wir mit digitalen Inhalten interagieren.

