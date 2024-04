Vor einer Woche hat Apple die diesjährige WWDC angekündigt. Diese findet vom 10. bis 14. Juni 2024 statt und wird am 10. Juni mit einer Keynote eröffnet. Im Rahmen des Special Events wird Apple erstmals einen Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18 und Co. geben. Wie in jedem Jahr stellt sich dann die Frage, welche Geräte unterstützt werden bzw. für welche Geräte der Support endet. Nun erhalten wir einen Einblick, welche Geräte es in diesem Jahr treffen könnte.

Welche iPhones werden mit iOS 18 kompatibel sein?

Jüngsten Gerüchten zufolge wird iOS 18 eine umfangreiche Liste von iPhones unterstützen, von der iPhone 15 Serie bis hin zum iPhone XR. Die einheitliche Geräteunterstützung stellt sicher, dass Nutzer dieser Modelle weiterhin Software-Updates und neue Funktionen erhalten, ohne ihre Hardware aufrüsten zu müssen.

Laut dem Gerücht, das von 9to5Mac aufgegriffen wurde, sind somit folgende iPhone-Modelle mit iOS 18 kompatibel:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. Generation)

iPhone SE (3. Generation)

iPadOS 18 soll nicht für ältere Geräte kommen

Beim iPad ändert sich die Situation mit iPadOS 18. Dem Gerücht zufolge plant Apple, die Unterstützung für das iPad (6. Generation), das iPad Pro (12,9 Zoll – 2. Generation) und das iPad Pro (10,5 Zoll) einzustellen. Diese Entscheidung würde die neuesten Software-Updates auf neuere iPad-Modelle beschränken, größtenteils auf solche, die 2019 und später veröffentlicht wurden. Abgesehen von diesen Änderungen wird iPadOS 18 mit denselben Geräten kompatibel sein wie iPadOS 17.

iPadOS 18 Kompatibilität:

iPad: 2019 und später

iPad mini: 2019 und später

iPad Air: 2019 und später

iPad Pro 2018 und später

