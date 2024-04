Vor dem Osterfest haben wir euch auf eine Apple-Geschenkkarten-Aktion bei Penny aufmerksam gemacht, unmittelbar nach den Osterfeiertagen lohnt sich der Weg zu REWE. Dort erhaltet ihr aktuell die 20-fachen Payback-Punkte beim Kauf einer Apple Geschenkkarte.

Apple-Geschenkkarten-Aktionen sind in den letzten Jahren seltener und unattraktiver geworden. In der laufenden Woche habt ihr zumindest die Möglichkeit, etwas Geld zu sparen.

Ab sofort und noch bis kommenden Sonntag (18. Februar 2024) erhaltet ihr bei REWE beim Kauf von Apple Geschenkkarten 20-fach Payback-Punkte. In den Teilnahmebedingungen heißt es

Aktion gültig vom 01.04. bis 07.04.2024 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de für die aufgeführten Apple-Geschenkkarten und Wertstufen. Ausgenommen sind die 15€- und 10-250€-Wertstufe. Artikelabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Einmalig und nicht nachträglich einlösbar. Für die Einlösung im Markt eCoupon aktivieren und die (mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. Für die Einlösung auf rewe-kartenwelt.de PAYBACK Kundennummer hinterlegen, eCoupon aktivieren und PAYBACK Punkte erhalten. Es gelten die zusätzlichen AGB, einsehbar auf: apple.com/de/go/legal/gc. TM und © 2024 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.