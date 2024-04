Erfreulicherweise stellt Apple verhältnismäßig lange für seine Produkte Serviceleistungen zur Verfügung. Dies beinhaltet unter anderem Reparaturdienstleistungen sowie das Bereithalten von Ersatzteilen auch lange Zeit nach Ablauf der Garantie. Doch irgendwann ist für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, dass Apple dieses in Rente schickt. Dabei spricht Apple von „abgekündigt“ sowie „vintage“. Nun sind unter anderem das iPhone 6 Plus sowie das iPad mini 4 an der Reihe.

iPhone 6 Plus wird „abgekündigt“ – iPad mini 4 jetzt „vintage“

Produkte gelten als Vintage, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als fünf und weniger als sieben Jahren eingestellt hat. Produkte werden als abgekündigt eingestuft, wenn Apple den Vertrieb für den Verkauf vor mehr als sieben Jahren eingestellt hat. Beats-Produkte der Marke Monster werden unabhängig vom Kaufdatum als abgekündigt betrachtet.

Apple betrachtet das iPhone 6 Plus nun als „abgekündigt“, wie aus dem zugehörigen Support Dokument hervorgeht. Das bedeutet, dass Apple Stores und autorisierte Apple Service Provider keine Reparaturen oder andere Hardware-Services für das Gerät mehr anbieten. Das iPhone 6 plus wurde im September 2014 angekündigt und kurze Zeit später und en Handel gebracht.

Blicken wir auf das iPad mini 4. Dieses wird nun als „vintage“ bezeichnet. Das bedeutet, dass mehr als fünf Jahre vergangen sind, seit das Unternehmen den Vertrieb des Geräts zum Verkauf eingestellt hat. Apple Stores und autorisierte Apple Service Provider bieten bis zu zwei weitere Jahre lang Reparaturen für Vintage-Produkte an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Teilen.

