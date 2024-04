Das Apple Vision Pro Headset hat einen weiteren Schritt in den medizinischen Bereich gemacht, indem es bei einer Operation an einem Schultergelenk für wichtige Vorbereitungen und Verfahrensanweisungen genutzt wurde. Damit unterstreicht Apple die Vision, seine Technologie in das Gesundheitswesen zu integrieren, im Besonderen bei der Verbesserung chirurgischer Verfahren. Bei dem Eingriff wurde das Kugelgelenk in der Schulter eines Patienten neu positioniert, um die Muskelfunktion zu verbessern.

Apple Vision Pro hilft im Operationssaal

Bei der Operation unter der Leitung von Dr. G. Russel Huffman vom Rothman Orthopaedic Institute wurde die Vision Pro nicht von den Chirurgen, die die Operation durchführten, sondern von einem Techniker eingesetzt. Dieser Techniker verwaltete die Vorbereitung, das Inventar und die Verfahrensrichtlinien und nutzte dabei die Möglichkeiten des Headsets. Dieser Einsatz ist eine Weltpremiere für das Gerät in einem solchen medizinischen Verfahren, erklärt der Entwickler medizinischer Software eXeX.

Die zugehörige Pressemitteilung ist zwar eine Art Lobeshymne, die nur wenige Details enthält, aber es scheint, dass die Vision Pro für den freihändigen Zugriff auf den Operationsplan, die Details der benötigten Instrumente und mehr genutzt wurde. Das ist auf den ersten Blick zwar keine sehr glamouröse Aufgabe, aber eine sehr wichtige, die sich sowohl auf die Dauer einer Operation als auch auf ihr Ergebnis erheblich auswirken kann.

eXeX berichtet über den jüngsten Einsatz der Vision Pro im Operationssaal:

„[Die Vision Pro App] bietet Technikern einen holografischen und berührungsfreien Zugriff auf das chirurgische Setup, das Inventar und die Verfahrensanweisungen aus dem sterilen Bereich des Operationssaals heraus und ermöglicht ihnen den Zugriff auf Daten und Visualisierungen, die zuvor nicht verfügbar waren. Die Plattform hat die Effizienz von chirurgischen Eingriffen erheblich gesteigert und die Genauigkeit von Geräten und Arbeitsabläufen verbessert, was wiederum zu besseren Patientenergebnissen führt.“

Wir gehen davon aus, dass die Vision Pro (insbesondere nachfolgende Modelle) in Operationssälen öfters zum Einsatz kommen werden. Der Gesundheitsdienstleister Sharp Healthcare hatte erst vor kurzem angekündigt, den aus der medizinischen Sicht praktischen Nutzen der Vision Pro zu testen. Laut dem Unternehmen, kann Apples Headset medizinische Aufzeichnungen und Diagnosebilder direkt im Blickfeld des Arztes anzeigen und verspricht, medizinische Prozesse effizienter zu gestalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren