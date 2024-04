Der Dreame H13 Pro ist da. Nachdem wir euch gestern auf den Dreame A1 Mähroboter aufmerksam gemacht haben, geht es am heutigen Tag mit einem Nass- / Trockensauger weiter. Dieser ist ab sofort zum Preis von 599 Euro bei verschiedenen Händlern erhältlich.

Dreame: Der H13 Pro ist da

Dreame hat den Nass- / Trockensauger H13 Pro angekündigt. Dieser kommt mit gleich ein paar heißen Neuerungen und nochmals verbesserter Leistung auf den Markt.

Nach getaner Hausarbeit bleiben gerne mal verschmutze Putzutensilien zurück. Mit dem H13 Pro sieht das anders aus. Zurück in der Station reinigt und trocknet er sich komplett selbstständig. Dabei spült er seine Rolle mit 60°C heißem Wasser und entfernt so ölige Rückstände und Bakterien. Und damit auch Haare nicht zu kurz kommen, dreht er seine Rolle in beide Richtungen über den Haar-Fänger. Das befördert sie in den Abwassertank, wo sie einfach mit dem Schmutzwasser entsorgt werden können.

Doch nicht nur bei der Selbstreinigung hat Dreame Fortschritte vorzuweisen. Schmutzränder an Fußleisten oder Möbeln gehören laut Hersteller mit dem H13 Pro der Vergangenheit ab. Mit der rotierenden Edge-to-edge Bürste wird es bis in die letzte Ecke sauber. Und mit 520 Umdrehungen pro Minute wird sogar hartnäckiger Schmutz einfach weggewischt.

Besonders kraftvolle 18.000 Pa Saugkraft hinterlassen dabei nicht nur einen blitzeblanken Boden, sondern auch geringe Restfeuchte. Das macht den H13 Pro besonders für empfindliche Böden gut geeignet. Neue Leichtlauf-Rollen, Front-LEDs, um Staub und Schmutz sichtbar zu machen, und eine verbesserte Akku-Kapazität auf nun 40 Minuten maximal Reichweite runden das Rundum-Sorglos-Paket ab.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Dreame H13 Pro ist ab sofort bei verschiedenen Händlern erhältlich.

dreame H13 Pro Nass- und Trockensauger, 60 °C Bürstenreinigung, 30 min-Heißlufttrocknung,... Hygienische Reinigung dank hoher Temperaturen: Die verbesserte Bürste wird mit 60 °C heißem...

Doppel-Kantenreinigung: Die Bürste reinigt entlang der Fußleisten und in engwinkligen Ecken,...

