Apple hat offiziell bestätigt, dass über 700 Mitarbeiter entlassen werden, was auf erhebliche Veränderungen in der Projektpalette des Unternehmens hindeutet. Die Stellenstreichungen betreffen vor allem das Apple Car Team und die Entwicklungsabteilung für Micro-LED-Displays, nachdem das Apple Car Projekt eingestellt und das hauseigene Micro-LED Projekt neu bewertet wurde.

Abgebrochene Projekte sorgen für Entlassungen

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Tech-Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage von mehreren Tausend Mitarbeitern trennen müssen. Apple hatte bis dato Massenentlassungen vermieden. CEO Tim Cook hatte jedoch angekündigt, dass Entlassungen nicht vermeidbar sein werden. Nun haben wir detaillierte Informationen zu den anstehenden Entlassungen bei Apple.

Wie 9to5Mac aus dem neuesten WARN-Bericht des California Employment Development Department ersehen konnte, betreffen die Entlassungen Projekte, die in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben. So entlässt Apple beispielsweise 58 Mitarbeiter aus einem seiner Büros in Santa Clara. Diese Abteilung gehörte zu LuxVue Technology, einem auf Micro-LED-Displays spezialisierten Unternehmen, das Apple im Jahr 2014 übernommen hatte. In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass Apple seine Pläne, eigene Micro-LED-Displays für die Apple Watch zu entwickeln, aufgegeben hat.

Es gibt auch mehr als 120 Entlassungsanzeigen von Apple in San Diego, was mit einem Bericht vom Januar übereinstimmt, wonach das Unternehmen kürzlich ein dort ansässiges Büro für Siri-Datenoperationen geschlossen hat. Das Büro war für die Auswertung der Antworten von Siri an die Nutzer verantwortlich und sollte dem Unternehmen helfen, die Genauigkeit der Plattform zu verbessern. Damals bot Apple an, alle betroffenen Mitarbeiter in Büros in Austin, Texas, umzusiedeln, wenn sie damit einverstanden wären.

Es überrascht nicht, dass die Einstellung des Apple Car Projekts auch zu Entlassungen führte. Einige der in den Unterlagen aufgeführten Büros wurden von Apple für die Entwicklung und Erprobung seines Elektroautos genutzt. Das Unternehmen hatte seit 2014 aktiv am Bau eines Fahrzeugs gearbeitet, aber die damit verbundenen Herausforderungen veranlassten Apple Anfang dieses Jahres, das Projekt aufzugeben. Einigen der Ingenieure, die am Apple Car gearbeitet haben, wurden Stellen angeboten, um an KI-bezogenen Funktionen bei Apple zu arbeiten. Allerdings hat nicht jeder die Chance, versetzt zu werden, da mehr als 2.000 Menschen an diesem speziellen Projekt gearbeitet haben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren