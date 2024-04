Das Londoner Startup Nothing hat in letzter Zeit viel zu tun gehabt. Nur wenige Wochen nach der Markteinführung seines Budget-Smartphones Phone (2a) bereitet sich das Unternehmen nun auf die Einführung neuer Ohrhörer vor. Die Nothing Ear und Nothing Ear (a) getauften Ohrhörer sind das, was der Hersteller als „Höhepunkt von drei Jahren Design und Innovation“ bezeichnet. Die beiden True-Wireless-Ohrhörer werden am 18. April ihr Debüt geben. Bei der Gelegenheit stellt Nothing auch seine Namensstrategie um.

Nothing Ear und Nothing Ear (a)

Wäre die bisherige Namensgebung beibehalten worden, hätten wir am 18. April die Nothing Ear 3 bekommen. Aber nach nur zwei Iterationen hat das Unternehmen bereits beschlossen, den Zahlenfluss aufzugeben. Eine Strategie, die auch Apple nicht fremd ist. Somit können wir uns am 18. April auf die Nothing Ear und Nothing Ear (a) freuen.

Die Namensgebung für die Ohrhörer lässt vermuten, dass Nothing Ear das Erbe des Vorgängers (Ear 2) zu einem ähnlichen Preis fortführen wird. Die UVP der Ear (2) liegt bei 149 Euro. Im Gegensatz dazu dürften die Nothing Ear (a) als preisgünstigere Option positioniert werden, womit die Marke ein breiteres Publikum ansprechen kann.

Details zum Design und zu den Funktionen der neuen Ohrhörer hat Nothing noch nicht verraten. Ein Bild zeigt nur einen Teil eines weißen Ohrhörers und überlässt viel der Fantasie. Je näher das Datum der Markteinführung rückt, desto mehr Details wird Nothing über die Ohrhörer verraten und einen Einblick geben, was die Kunden von den neuesten Ergänzungen der Produktpalette erwarten können.

We started Nothing with audio in 2021 and since our very first product, we’ve relentlessly refined our design and engineering with every new addition to our audio product suite. 2024 is the year we’re unveiling the ultimate iteration of Nothing Audio with two new products that… pic.twitter.com/bRrFzk9wUl — Nothing (@nothing) April 5, 2024

