Wie MacRumors berichtet, hat Apple-CEO Tim Cook kürzlich 196.410 Apple-Aktien im Wert von rund 33,2 Millionen Dollar verkauft. Der Verkauf wurde in einer Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission gemeldet. Nach Abzug der Steuern hat Cook aus den Verkäufen fast 16,4 Millionen Dollar eingenommen.

Tim Cook verkauft Apple-Aktien

Die von Tim Cook verkauften Aktien wurden im Rahmen einer leistungsabhängigen Aktienzuteilung übernommen, die mit Apples Ansatz zur Vergütung von Führungskräften übereinstimmt. Mit dieser Methode wird sichergestellt, dass die Interessen der Führungskräfte an die Leistung des Unternehmens gebunden sind. Cooks Teilnahme an einem vorher festgelegten Handelsplan ermöglicht es, dass diese Verkäufe in einer Weise erfolgen, die mit den Insiderhandelsvorschriften vereinbar ist.

Trotz des bedeutenden Verkaufs unterstreicht Cooks verbleibende Beteiligung an Apple sein anhaltendes Engagement für den Erfolg des Unternehmens. Seit 2011 ist er der CEO von Apple und selbst nach dem jüngsten Verkauf hält Cook immer noch knapp 3,3 Millionen Aktien des Unternehmens.

