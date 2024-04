Aus einem aktuellen Bericht aus Südkorea geht hervor, dass Apple bei der kommenden Apple Watch ein neue, energieeffizientere OLED-Display-Technologie verbauen könnte. Auf diese Art und Weise könnte der Stromverbrauch des Always-On-Displays reduziert und die Akkulaufzeit der Geräte weiter gesteigert werden.

Apple Watch X mit längerer Akkulaufzeit?

Glaubt man der Einschätzung von The Elec, so wird Apple bei der kommenden Apple Watch , die für Herbst 2024 erwartet wird, eine neue Niedertemperatur-Polykristallines-Oxid-(LTPO)-Dünnschichttransistor-(TFT)-Technologie einführen. Dabei könnte es sich um die Apple Watch X und / oder Apple Watch Ultra 3 handeln.

LPTO-TFT ist eine Methode zum Aufbringen von Oxid auf den Treiber-TFT und die Schalttransistoren hinter jedem Pixel. Schalttransistoren steuern die an die Flüssigkristallzellen angelegte Spannung und ermöglichen so eine präzise Steuerung der Lichtmenge, die durch jedes Pixel gelangt.

Bei den aktuellen OLED-Display der Apple Watch Modell nutzt der Hersteller LPTO-TFT nur in wenigen Schalttransistoren. Bei den meisten Transistoren sowie dem Treiber-TFT setzt Apple auf die Technologie des polykristallinen Siliziums mit niedriger Temperatur (LTPS).

Macrumors ergänzt, dass die Verwendung von Oxid anstelle von LTPS für den Treiber-TFT und mehr Schalttransistoren bedeutet, dass Oxid allein für den Strom verantwortlich ist, der durch die meisten Transistoren fließt, die direkt mit dem OLED-Pixel verbunden sind. Bei der neuen LTPO-OLED-Anwendung bedeutet der verstärkte Einsatz von Oxid einen geringeren Stromverlust und einen stabileren Betrieb bei niedrigen Bildwiederholraten, was insgesamt zu Energieeinsparungen führt.

Hat die neue Technologie nur Vorteile? Oftmals ist es so, dass Vorteile, auch Nachteile mit sich ziehen. So ist es bei der Umstellung auf die verbesserten OLED-Displays ebenfalls. Der Knackpunkt liegt in der Herstellung der Panels. Die neue Technologie ist deutlich komplizierter in der Fertigung.

Zukünftig könnte Apple die LTPO-Technologie auch beim iPhone zum Einsatz bringen. Während der Hersteller beim iPhone 15 Pro bereits auf LTPO setzt, kommen beim iPhone 15 LTPS-Panele zum Einsatz. Zukünftig könnten auch die Non-Pro-Modelle LTPO-Panele erhalten.

