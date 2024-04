Wie The Information berichtet, wird Disney+ durch die Einführung von Always-On-Kanälen erweitert, auf denen kontinuierlich Inhalte beliebter Franchises wie Star Wars und Marvel gestreamt werden. Die Funktion erinnert an die kostenlosen, aber werbefinanzierten Dienste Pluto und Freevee, die eine Mischung aus modernem Streaming und traditionellen Fernsehkanälen bieten. Disneys Always-On-Kanäle werden jedoch Teil der kostenpflichtigen Abonnements sein, auch wenn wir mit eingespielter Werbung rechnen können.

Zapping-Kanäle auf Disney+

Die Neuerung bei Disney+ besteht darin, dass spezielle Kanäle hinzugefügt werden, die eine Mischung von Inhalten übertragen, einschließlich langjähriger Favoriten aus Disneys klassischen Zeichentrickfilmen und Pixar. Auf diese Weise möchte Disney ein nahtloses Seherlebnis bieten, bei dem die Abonnenten einen kontinuierlichen Stream sehen können, ohne bestimmte Titel auswählen zu müssen – Willkommen zurück in der Welt der linearen Themensender.

Das Konzept reduziert zwar die Kontrolle des Zuschauers über die Auswahl der Inhalte, vereinfacht aber das Seherlebnis und spricht wahrscheinlich Nutzer an, die den nicht-interaktiven Charakter des traditionellen Fernsehens bevorzugen. Obwohl für die neuen Kanäle ein Disney+ Abonnement erforderlich ist, denkt Disney angeblich darüber nach, Werbung in das Programm einzuspielen.

Ein neuer Branchentrend

Die Absicht, Always-on-Kanäle in Disney+ zu integrieren, ist bezeichnend für den allgemeinen Trend in der Streaming-Branche, in der Dienste zunehmend Funktionen übernehmen, die an das klassische Fernsehen erinnern. Die Strategie ist zum Teil auf den Erfolg der kostenlosen, werbegestützten Streaming-TV-Dienste zurückzuführen.

Pluto, Freevee und Co. gewinnen immer mehr an Beliebtheit, weil sie den Zuschauern die Möglichkeit bieten, Inhalte zu sehen, ohne dass eine aktive Auswahl getroffen werden muss. Man sollte an dieser Stelle jedoch nicht vergessen, dass vieler der erfolgreichen Angebote kostenlos sind, und wenn Disney seine Always-On-Kanäle hinter der Bezahlschranke positioniert, bleibt abzuwarten, wie positiv die Resonanz sein wird. Wenn Disneys Plan aufgeht, erfüllt das Unternehmen eines seiner wichtigsten Ziele: Die Verweildauer der Nutzer auf der Plattform zu erhöhen.

