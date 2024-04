Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Apple Developer Academy in Indonesien erweitern und seine vierte Academy in dem Land auf Bali eröffnen wird.

Apple Developer Academy expandiert nach Bali

Apple baut seine Investitionen in Studierende und aufstrebende Entwickler ausbaut aus und begrüßte seine vierte Apple Developer Academy in Indien auf Bali.

Seit dem Start der ersten indonesischen Apple Developer Academy in Jakarta in 2018 hat Apple Academies in Surabaya und Batam eröffnet, und mehr als 2.000 angehende Entwickler haben das Programm abgeschlossen. Ein Beleg für die Wirkung der Academy ist, dass 90 Prozent der Absolvent:innen eine sinnvolle Beschäftigung in verschiedenen Bereichen wie Bildung, E-Commerce, Transport, Nachhaltigkeit und mehr gefunden haben.

„Wir haben schon oft gesehen, dass eine Zeile Code die Welt verändern kann — und in Indonesien investieren wir in die Kreativität und die Fähigkeiten von Menschen, die entschlossen sind, dies unter Beweis zu stellen“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wir sind begeistert von der wachsenden Entwicklercommunity in Indonesien und freuen uns darauf, mit unserer vierten Academy im Land in den Erfolg von noch mehr Programmierer zu investieren.“

Das Programm der Apple Developer Academy dauert übrigens neun Monate und umfasst sowohl die Grundlagen der Programmierung als auch Bereiche wie Design, Marketing und Projektmanagement. Während dieser Zeit erlernen Studierende alle Fähigkeiten, die sie benötigen, um Unternehmer und Entwickler von Weltklasse zu werden. Um den interkulturellen Austausch zu fördern, werden auf dem Campus in Bali Bewerbungen nicht nur aus Indonesien, sondern aus der ganzen Welt entgegengenommen, unabhängig von Bildungshintergrund und Programmiererfahrung.

Seit der Eröffnung der ersten Apple Developer Academy in Brasilien ist das Programm auf weitere Standorte auf der ganzen Welt ausgeweitet worden, darunter Korea, Indonesien, Saudi-Arabien, Italien und die USA.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren