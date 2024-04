EcoFlow hat heute im Rahmen der Solar Solutions Bremen 2024 smarte Heizlösungen aus Solarenergie angekündigt. Konkret hat der Hersteller die Luft-Wasser-Wärmepumpe EcoFlow PowerHeat und den Smart Heizstab EcoFlow PowerGlow präsentiert.

Die smarten Heizlösungen von EcoFlow sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das EcoFlow Ökosystem für Privathaushalte einfügen. Durch die Kompatibilität mit den Solarspeichersystemen der PowerOcean Serie ermöglichen die smarten Heizungslösungen von EcoFlow die Nutzung überschüssiger Solarerträge für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.

PowerHeat entzieht der Umgebungsluft effizient Wärme und überträgt sie auf das wasserbasierte Heizsystem im Haus. Im Sinne der Nachhaltigkeit arbeitet die Wärmepumpe mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290.

EcoFlow schreibt

Laut dem Solar Powers Heat Report 2023 von SolarPower Europe spart ein typisches Einfamilienhaus in Deutschland, das sowohl PV-Solaranlagen als auch Wärmepumpen nutzt, 62 % seiner jährlichen Stromkosten, was einem Betrag von 3 614 € entspricht. In Verbindung mit den Solaranlagen mit Speicher der EcoFlow PowerOcean Serie maximiert PowerHeat die Energieeffizienz, indem es sauberen Solarstrom zur Deckung des Heizbedarfs nutzt und so die Abhängigkeit vom Stromnetz und die Energiekosten deutlich reduziert.