Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen ab sofort und in den kommenden Wochen und Monaten wieder Vermessungsfahrten in Deutschland durchführen wird, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion „Look Around“ („Umsehen“) zu unterstützen.

Apple Karten: Vermessungsfahrten zur Bilderfassung werden ab sofort wieder in Deutschland durchgeführt

In den letzten Jahren hat Apple zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Apple Maps aufzuwerten. So startete das komplett neue Kartenmaterial im April 2022 in Deutschland, im Juli 2022 schaltet Apple die Funktion „Umsehen“ bei uns in Deutschland frei.

Um das Kartenmaterial nicht altern zu lassen und up-to-date zu halten, führt Apple regelmäßig Vermessungsfahrten zur Bilderfassung. durch. Exakt vor einem Jahr haben wir euch letztmalig darauf hingewiesen, dass neue Termine und Orte für die Bilderfassung bekanntgegeben wurden. Nun hat Apple die nächsten Vermessungsfahrten angekündigt.

Manche Gegenden werden erstmalig erfasst und an anderen Standorten werden wiederum die bereits erhobenen Daten geprüft. Neben den Fahrzeugen kommenden Dabei auch tragbare Systeme (Rücksäcke) zum Einsatz. Das Datenerfassungssystem im Rucksack ist eine kompaktere Version des Fahrzeugerfassungssystems und ermöglicht ebenfalls die Erfassung von LiDAR, mit der Lichtimpulse zur Erkennung von Form und Gestalt verwendet werden. Die Datenerfassung mit diesen Rucksäcken kann an Orten wie reinen Fußgängerstraßen, Parks, Plätzen usw. sowie an Verkehrsstationen erfolgen, wo die Daten zur Erstellung von 2D-Karten verwendet werden können.

Blicken wir exemplarisch auf Nordrhein-Westfalen. Dort ist Apple beispielsweise vom 18. April 2024 bis zum 15. August 2024 in folgenden Regionen unterwegs

Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Gütersloh, Kreis Heinsberg, Kreis Herford, Kreis Höxter, Kreis Kleve, Kreis Lippe, Kreis Mettmann, Kreis Minden-Lübbecke, Kreis Olpe, Kreis Paderborn, Kreis Recklinghausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Soest, Kreis Steinfurt, Kreis Unna, Kreis Viersen, Kreis Warendorf, Kreis Wesel, Landeshauptstadt Düsseldorf, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Stadt Bielefeld, Stadt Bochum, Stadt Bonn, Stadt Bottrop, Stadt Dortmund, Stadt Duisburg, Stadt Essen, Stadt Gelsenkirchen, Stadt Hagen, Stadt Hamm, Stadt Herne, Stadt Köln, Stadt Krefeld, Stadt Leverkusen, Stadt Mönchengladbach, Stadt Mülheim an der Ruhr, Stadt Münster, Stadt Oberhausen, Stadt Remscheid, Stadt Solingen, Stadt Wuppertal, Städteregion Aachen

Übersicht

Apple sammelt auch in Deutschland Fahr- und Fußgängerdaten, damit das neue Kartenerlebnis mit besserer Navigation, mehr Details und genaueren Informationen zu Orten gepflegt werden kann:

Ab Donnerstag, 18. April bis Donnerstag 15. August 2024 werden Vermessungsfahrten mit Fahrzeugen in Deutschland durchgeführt.

werden Vermessungsfahrten mit Fahrzeugen in Deutschland durchgeführt. Zwischen Donnerstag, 23. Mai und Mittwoch, 31. Juli 2024 werden Teams zur Datenerfassung mit tragbaren Systemen (Rucksack) in München, Berlin, Potsdam und Hamburg im Stadtgebiet unterwegs sein.

Etwas ausführlicher könnt ihr euch die Orte und Zeitpläne für alle Bundesländer in diesem von Apple veröffentlichten PDF angucken. Unvorhersehbare Umstände, wie etwa Wetterbedingungen, können den Zeitplan etwas verschieben.

Apple betont in diesem Zusammenhang, dass sich das Unternehmen verpflichtet, die Privatsphäre zu schützen, während diese Daten erfasst werden. So wird Apple beispielsweise Gesichter und Fahrzeugkennzeichen auf den Bildern vor deren Veröffentlichung im „Umsehen“-Feature unkenntlich machen.

