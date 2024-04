Nanoleaf – Anbieter intelligenter Beleuchtungsinnovationen – erweitert seine Essentials-Produktreihe. Konkret ergänzen ein Outdoor String Light und ein Indoor Lightstrip das Nanoleaf-Portfolio.

Nanoleaf erweitert Essentials Produktreihe

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Nanoleaf bereits Anfang dieses Jahres seine neuesten Produkte im Rahmen der CES angeteasert hatte. Nun wird es allerdings konkret und der Hersteller hat die konkrete Verfügbarkeit bestätigt. Aber immer der Reihe nach.

Essential Matter Indoor Lightstrip

Beim Essential Matter Indoor Lightstrip handelt es sich um einen Lichtstreifen, der eure heimischen vier Wände in Szene setzt. Dank des RGBIC-adressierbaren Lichtstreifens mit Farbverlauf wird die Anzeige von mehreren Farben gleichzeitig ermöglicht. Der konfigurierbare Indoor Lightstrip verfügt über 60 Farbzonen sowie LEDs pro Meter und lässt sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Mit über 16 Millionen Farben und regulierbarem Weiß sorgt dieses innovative Nanoleaf Produkt für die passende Atmosphäre zu jedem Anlass.

Die Nanoleaf Essentials Matter Produktreihe zeichnet sich durch eine einfache Steuerung über Matter sowie direkt per Nanoleaf App über Wi-Fi oder Bluetooth aus. Wer auf sein Endgerät verzichten möchte, kann die Beleuchtung auch über Sprachsteuerung oder den leicht zugänglichen manuellen Controller bedienen.

Ab dem 25. April lässt sich das Starter Kit mit einem LightStrip (5 Meter) über den Nanoleaf Onlineshop zum Preis von 69,99 Euro vorbestellen.

Essentials Matter Outdoor String Lights

Das zweite spannende Produkt, welches Nanoleaf in Kürze auf den Markt bringt, sind die Essentials Matter Outdoor String Lights. Mit den smarten, adressierbaren String Lights setzt ihr Balkon, Terrasse oder Garten in Szene. Die einzigartig geformten LED-Glühbirnen verwandeln den Außenbereich mithilfe der individuellen Lichtsteuerung und fließenden Farbverläufen in einen gemütlichen Ort.

Die Multicolor Outdoor String Lights sind mit 20 adressierbaren LED-Glühbirnen ausgestattet und verfügen über eine IP65-Wasserbeständigkeit. Ob ein Grillabend mit Freunden, eine ruhige Me-time oder ein romantischer Abend zu zweit – mit über 16 Millionen Farben und dem regulierbaren Weiß bieten die neuen String Lights für jeden Anlass das richtige Licht.

Auch bei den Nanoleaf Outdoor String Lights schaltet der Hersteller am 25. April die Mögihckeit zur Vorbestellung über den Nanoleaf Onlineshop frei. Das Starter Kit (15 Meter mit 20 Glühbirnen) kostet 99,99 Euro. Das Starter Kit (30 Meter mit 40 Glühbirnen) schlägt mit 169,99 Euro zu Buche. Für das Erweiterungspaket (15 Meter mit 20 Glühbirnen) verlangt der Hersteller 79,99 Euro.

