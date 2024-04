Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seit dem Jahr 2015 seine gesamte Treibhausgasemissionen um mehr als 55 Prozent reduziert hat. Dies und viele weitere Aspekte gehen aus dem neuen Fortschrittsbericht zum Umweltschutz 2024 hervor, den Apple heute veröffentlicht hat.

Apple halbiert Treibhausgasemissionen

Woran erkennt man, dass wir uns auf den Earth Day zubewegen? Apple stellt passenderweise im Vorfeld verschiedene Umweltschutz-Themen in den Mittelpunkt. Nachdem wir euch bereits auf eine spannende „Today at Apple“-Session und eine gesteigerte Investition in saubere Energie und Wasser hingewiesen haben, richten wir nun unseren Blick auf den Fortschrittsbericht zum Umweltschutz 2024.

Seit 2015 konnte Apple seine gesamten Treibhausgasemissionen um mehr als 55 Prozent reduzieren. Dies markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu Apple 2030, dem ehrgeizigen Ziel des Unternehmens, bis zum Ende dieses Jahrzehnts in seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden.

„Der beste Beweis für Apples Engagement für den Klimaschutz liegt in unseren Fortschritten: Wir haben die Emissionen um mehr als die Hälfte gesenkt und das bei einer parallel wachsenden Anzahl von Anwender:innen“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns und konzentrieren uns darauf, die Kraft der Innovation und Zusammenarbeit zu nutzen, um unseren Einfluss zu maximieren.“

In dem begleitenden Artikel im Apple Newsroom geht Apple auf verschiedene Maßnahmen ein, die der Hersteller in den letzten Jahren zum Umweltschutz eingeleitet hat. Unter anderem spricht Apple über die globale Lieferkette, Innovationen in den Bereichen saubere Energie und Energieeffizienz, Materialien, Kohlenstoffabbau, Wasserbewirtschaftung, Abfallvermeidung, Recycling und vieles mehr. Den vollständigen Fortschrittsbericht zum Umweltschutz 2024 findet ihr hier als PDF.

