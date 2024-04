Apple hat sich ein klares Ziel gesetzt: Bis 2030 will das Unternehmen über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg CO₂-neutral werden. Wie das Unternehmen in einem neuen Bericht unterstreicht, wird diese ehrgeizige Vision durch massive Investitionen in saubere Energie und Wasserressourcen auf der ganzen Welt vorangetrieben. Aktuell sind mehr als 18 Gigawatt sauberer Strom Teil der unternehmensweiten Bemühungen, die Produktionsprozesse und die Energieversorgung der Endkunden nachhaltig zu gestalten.

Investitionen in saubere Energie und Wasser

In den USA und Europa hat Apple neue Solarprojekte initiiert, die speziell darauf abzielen, den Energiebedarf der Kunden für das Laden und Betreiben ihrer Geräte zu decken. Dies ist nur ein Teil von Apples umfassenderen Bemühungen, die bis zum Ende des Jahrzehnts eine vollständige CO₂-Neutralität erreichen sollen. Seit 2020 hat sich die Menge des eingesetzten sauberen Stroms mehr als verdreifacht, was die Entschlossenheit und das Tempo von Apples Umweltstrategie unterstreicht.

Neben der Energieeffizienz ist auch der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser ein zentraler Aspekt der Umweltstrategie von Apple. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 hundert Prozent des verwendeten Frischwassers an stark beanspruchten Standorten wieder aufzufüllen. Durch Partnerschaften und innovative Projekte, wie die Wiederherstellung von Grundwasserleitern und Flüssen, wird dieses Ziel vorangetrieben. Allein im letzten Jahr konnten Apple und seine Zulieferer über 45 Milliarden Liter Frischwasser einsparen.

„Saubere Energie und sauberes Wasser sind die Grundlage für gesunde Communities und wichtige Bausteine für ein verantwortungsbewusstes Unternehmen“, sagt Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives bei Apple. „Wir arbeiten mit Hochdruck an unserem ehrgeizigen Klimaziel Apple 2030 und übernehmen gleichzeitig die langfristige Aufgabe, Stromnetze umzubauen und Wassereinzugsgebiete wiederherzustellen, um eine saubere Zukunft für alle zu schaffen.“

Langfristige Verpflichtungen und strategische Partnerschaften

Die Fortschritte von Apple spiegeln sich auch in der Einbeziehung seiner Zulieferer wider. Mehr als 300 Zulieferer, die 95 Prozent der direkten Produktionskosten darstellen, haben sich verpflichtet, auf saubere Energie umzustellen. Diese Zusammenarbeit hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass 25,5 Millionen Megawattstunden an sauberer Energie erzeugt wurden, wodurch 18,5 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen vermieden werden konnten.

Green Bonds

Green Bonds sind spezielle Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, um Kapital für Umwelt- und Klimaschutzprojekte zu beschaffen. Diese Anleihen finanzieren Projekte, die eine positive Wirkung auf die Umwelt haben, wie die Entwicklung erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz oder ähnliche nachhaltige Initiativen.

Apple hat durch die Ausgabe von Green Bonds in den letzten Jahren bedeutende Investitionen im Bereich sauberer Energie ermöglicht. Speziell im Jahr 2019 wurden die Erlöse aus diesen Bonds genutzt, um neue Solarprojekte in Michigan und Texas zu finanzieren, das Supplier Clean Energy Program zu unterstützen und in den Restore Fund zu investieren, der hochwertige Lösungen zur CO₂-Reduktion fördert. Seit 2016 hat Apple insgesamt 4,7 Milliarden US-Dollar durch Green Bonds aufgebracht, von denen bis heute etwa 3,4 Milliarden US-Dollar für derartige Umweltprojekte zugeteilt worden sind.

Weitere Informationen zu den Projekten des Green Bonds von Apple findet ihr unter investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report.

