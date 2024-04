Nothing hat zwei neue TWS-Kopfhörer vorgestellt: die Nothing Ear und Ear (a). Die Nothing Ear sind das Top-Modell und kosten 149 Euro, während die Ear (a) eine günstigere Alternative für 99 Euro darstellt. Beide Modelle bieten Hi-Res-Audio mit LDAC, ANC, Low-Latency-Mode und Multipoint. Zudem hat das Unternehmen angekündigt, ChatGPT stärker in seine Smartphones und Ohrhörer zu integrieren.

Nothing Ear und Ear (a)

Die Nothing Ear treten die Nachfolge der Nothing Ear (2) an, wobei die Verbesserungen vor allem im Bereich der internen Technik zu finden sind. Die neuen Kopfhörer behalten das äußere Erscheinungsbild ihrer Vorgänger bei, jedoch wurde die Technologie innerhalb der Earbuds optimiert. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz einer neuen Keramikmembran im Treiber, die für eine verbesserte Klangqualität sorgt. Diese Membran trägt dazu bei, den Klang klarer und die Bassfrequenzen tiefer zu gestalten. Der 11 Millimeter große Treiber bleibt erhalten, jedoch unterstützen die Kopfhörer jetzt auch hochauflösende Audio-Codecs wie LHDC 5.0 und LDAC, die eine bessere Übertragungsrate und Klangqualität bieten.

Eine wesentliche Neuerung ist auch die überarbeitete aktive Geräuschunterdrückung. Mit einer Unterdrückung von bis zu 45 dB, gegenüber den 40 dB des Vorgängermodells, und dem neuen Smart ANC, das sich adaptiv an die Umgebungsgeräusche anpasst, bieten die Nothing Ear eine signifikante Verbesserung in der Geräuschunterdrückung. Die Akkulaufzeit wurde ebenfalls optimiert und beträgt jetzt bis zu 5 Stunden mit aktiviertem ANC und 8,5 Stunden ohne, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorgängermodell darstellt. Das mitgelieferte Ladecase verlängert die mögliche Wiedergabe auf bis zu 40,5 Stunden, bevor eine externe Lademöglichkeit aufgesucht werden muss.

Die Nothing Ear (a), die preisgünstigere Variante, bietet ähnliche technische Spezifikationen, jedoch mit einigen Unterschieden in der Materialwahl und den unterstützten Funktionen. Statt Keramik wird hier eine Membran aus PMI und TPU verwendet. Obwohl diese Materialien weniger kostspielig sind, ermöglichen sie laut Nothing immer noch eine ausgezeichnete Klangqualität. Die Geräuschunterdrückung und der Smart-ANC-Algorithmus bleiben erhalten. Zudem bieten die Kopfhörer eine Akkulaufzeit von bis zu 5,5 Stunden mit ANC bzw. 9,5 Stunden, ohne ANC. Dank dem Ladecase sind bis zu 42,5 Stunden Wiedergabe möglich.

Beide Modelle sind in der Lage, sich mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden und unterstützen Google Fast Pair sowie Microsoft Swift Pair, was ein schnelles und problemloses Koppeln ermöglicht.

Preis und Verfügbarkeit

Die Nothing Ear sind in Schwarz und Weiß für 149 Euro erhältlich, während die Nothing Ear (a) zusätzlich in einer auffälligen gelben Farbvariante für 99 Euro angeboten werden. Die neuen TWS-Kopfhörer werden zuerst, ab dem 22. April, auf nothing.tech und bei Mediamarkt. Cyberport, Otto und weitere verfügbar sein.

Die Vorbestellungen auf nothing.tech beginnen am 18. April um 12:45 Uhr deutscher Zeit.

Integration von ChatGPT in Nothing-Produkte

Nothing hat ebenfalls angekündigt, ChatGPT stärker in seine Smartphones und Ohrhörer zu integrieren. Das soll den Kunden des Unternehmens einen schnelleren Zugang zu dem Dienst ermöglichen.

„Durch die neue Integration können Nutzer, die das neueste Nothing OS und ChatGPT auf ihren Nothing-Telefonen installiert haben, direkt von den Nothing-Kopfhörern, einschließlich des neu auf den Markt gebrachten Ear and Ear (a), mit dem weltweit populärsten KI-Tool per Fingerdruck sprechen. Nothing wird außerdem die Benutzererfahrung von Nothing-Smartphones in Nothing OS verbessern, indem es auf Systemebene Zugangspunkte zu ChatGPT einbindet, einschließlich Screenshot-Sharing und Widgets im Nothing-Stil“, schreibt das Unternehmen.

