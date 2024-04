Traditionell blicken wir freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Am heutigen Tag begrüßen wir mit „Jane – Staffel 2“ eine neue Serie, die sich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet.

Apple TV+: „Jane – Staffel 2“ ist gestartet

Zuletzt hatte „Janes – tierische Abenteuer“ (so der deutsche Titel der Serie) mit dem Gewinn des Environmental Media Association Awards auf sich aufmerksam, nun startet Staffel 2.

Die missionarische Serie für Kinder und Familien ist von der Arbeit der weltbekannten Ethologin und Naturschützerin Dr. Jane Goodall, DBE, Gründerin des Jane Goodall Institute und Friedensbotschafterin der Vereinten Nationen, inspiriert. Von Emmy-Preisträger JJ Johnson („Dino Dana“, „Endlings“, „Ghostwriter“), Sinking Ship Entertainment und dem Jane Goodall Institute wird die neue fünfteilige Staffel von „Jane“ am Freitag, dem 19. April, weltweit auf Apple TV+ uraufgeführt.

Ava Louise Murchison („Reacher“) spielt Jane Garcia, eine 9-jährige angehende Umweltschützerin, die sich für die Rettung gefährdeter Tiere einsetzt. Mit ihrer starken Fantasie nimmt Jane ihre besten Freunde David, gespielt von Mason Blomberg („Shameless“), und Greybeard, den Schimpansen, mit auf epische Abenteuer, um wilde Tiere auf der ganzen Welt zu schützen. Das Motto ihres Idols Dr. Jane Goodall lautet: „Nur wenn wir es verstehen, wird es uns wichtig sein. Nur wenn es uns wichtig ist, werden wir helfen. Nur wenn wir helfen, können sie gerettet werden.“

Zur Einstimmung auf den Start der neuen Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

