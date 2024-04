In der Vergangenheit gab es immer mal wieder zarte Gerüchte, dass Apple an einem neuen HomePod mit Display arbeitet. Nun zeigt sich eine Komponente, die zu diesem kolportieren Apple Lautsprecher gehören soll.

HomePod mit Display: mutmaßliche Komponente zeigt sich auf Foto

Apple arbeitet an einem neuen HomePod mit Display, so heißt es zumindest seit geraumer Zeit in der Gerüchteküche. Nun taucht ein weiteres Foto einer mutmaßlichen Bildschirmkomponente auf, die für den HomePod mit Display entwickelt worden sein soll. Das Foto wurde von Kosutami geteilt, einer Quelle, die bereits in der Vergangenheit Fotos zu HomePod-Komponenten und Apple-Prototypen veröffentlicht hat.

Auf dem Foto ist ein rundes, glänzendes Glasstück zu sehen. Dabei scheint es sich um die Abdeckung des des Displays des kommenden HomePods zu handeln. Die Komponente würde die Touch-Oberfläche ersetzen, die Apple beim aktuellen HomePods verwendet.

Wie eingangs erwähnt, arbeitet Apple im Hintergrund an einem neuen HomePod und setzt dabei auf verschiedene Prototypen. Bei einem dieser HomePods handelt sei sich augenscheinlich um einen „normalen“ Lautsprecher mit einem Glas-Touchscreen. Auf diesem Display könnten dann Informationen zu Apple Music (aktueller Interpret, Alben, SharePlay-Informationen etc.) und weitere Informationen angezeigt werden.

Darüberhinaus wurde kolportiert, dass Apple an einem HomePod-Lautsprecher mit einem iPad-ähnlichen Display und eingebauter Kamera sowie einem HomePod mit Roboterarm arbeitet. Ob diese Produkte jemals das Licht der Welt erblicken, bleibt abzuwarten.

