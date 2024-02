Immer mal wieder ist in den letzten Monaten das Gerücht aufgetaucht, dass Apple an einem HomePod mit iPad-ähnlichem-Display arbeitet. Nun keimt das Gerücht erneut auf. Zeitnah sollte mit der Ankündigung eines solchen Produkts allerdings nicht gerechnet werden.

Spekulationen gehen weiter: HomePod mit iPad-ähnlichem-Display

Über das Wochenende hat Mark Gurman von Bloomberg die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur auf iOS 18 und verschiedene Produkte, die Apple erforscht, ein, sondern spricht auch über einen HomePod mit iPad-ähnlichem Display.

Gurman schreibt

Ich habe im Laufe der Jahre mehrmals über die verschiedenen Home-Produkte geschrieben, über die Apple nachdenkt. Es gab ein Gerät, das Apple TV, FaceTime und HomePod in einem System vereint, sowie einen HomePod mit einem Bildschirm, der sich wie ein Roboterarm dreht. Apple hat auch versucht, iPad-ähnliche Smart Displays zu entwickeln, die magnetisch an der Wand befestigt werden können.

Etwas konkreter wird Gurman dann beim HomePod mit iPad-ähnlichem Display. Dieser tauchte kürzlich in einer iOS-Beta auf, so dass sich Gurman noch einmal umgehört hat. Der Apple-Insider konnte in Erfahrung bringen, dass Apple diese Idee weiterhin verfolgt und mit der Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern begonnen hat. Unter anderem hat Apple Gespräche mit BYD geführt, das einige iPad-Modelle fertig. Sollte Apple die Entwicklung dieses Produkts weiter vorantreiben, würde eine Markteinführung frühestens 2025 erfolgen. Die Arbeit an dem Gerät wird laut Gurman von Matt Costello und Brian Lynch geleitet, zwei wichtigen Führungskräften der Hardware-Gruppe des Unternehmens.

