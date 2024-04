Netflix hat in den letzten Jahren im Rahmen der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen auch verkündet, auf wieviele Abonnenten der Video-Streaming-Dienst blickt. Ab Anfang 2025 wird dies nicht mehr Fall sein und wir werden keine offiziellen Nutzerzahlen mehr erfahren.

Netflix gibt zukünftig keine Abonnentenzahlen mehr bekannt

Lange Zeit kannte Netflix nur eine Richtung. Quartal für Quartal meldete der Video-Streaming-Dienst neue Rekorde bei den Nutzerzahlen. Im Laufe der Zeit flachte das Wachstum ab und zwischenzeitlich verlor das Unternehmen sogar Nutzer.

Durch verschiedene Maßnahmen, die Netflix eingeleitet hat (u.a. Maßnahmen gegen Account-Sharing, Einführung eines werbefinanzierten Abos, Preiserhöhung etc.) hat sich das Ganze zuletzt wieder zum positiven gewendet.

Nun hat Netflix bestätigt, dass man ab 2025 keine Abonnentenzahlen mehr veröffentlichen wird. Vielmehr rückt der Video-Streaming-Dienst Umsatz und Gewinn in den Fokus. In der Regel verzichten Unternehmen auf die Bekanntgabe von Nutzerzahlen, wenn die „enorme“ Wachstumsphase vorbei ist. Bestes Beispiel hierfür ist unter anderem Apple. Der Hersteller aus Cupertino verzichtet schon seit vielen Jahren darauf, konkrete Verkaufszahlen zum iPhone, iPad und Co. zu veröffentlichen. Aber auch viele andere Unternehmen haben in den letzten Jahren einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Netflix ist kein aufstrebender Anbieter mehr, sondern ein etabliertes Marktführer.

In den ersten drei Monaten konnte Netflix übrigens 9,33 Millionen Nutzer dazu gewinnen. So blickt das Unternehmen mittlerweile auf 270 Millionen Nutzer.

