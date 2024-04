Microsoft hat die Vorschau-Version von Office LTSC 2024 veröffentlicht, die speziell für kommerzielle Nutzer konzipiert wurde. Hierbei handelt es sich um eine Version von Office, die nicht an die Cloud des Unternehmens angebunden ist und auch kein laufendes Abonnement oder einen Microsoft-Account benötigt. So kann Office vor allem in Offline-Umgebungen als Alternative zu Microsoft 365 genutzt werden. Die frühe Bereitstellung zielt darauf ab, Rückmeldungen zu sammeln und die Kompatibilität mit bestehenden Systemen zu gewährleisten.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Microsoft Office LTSC 2024, die neueste Ausgabe des Long-Term Servicing Channel, bietet zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen, die auf die Bedürfnisse kommerzieller Anwender ausgerichtet sind. Zu den verfügbaren Produkten im Rahmen des Vorschauprogramms gehören nicht nur Office LTSC 2024 selbst, sondern auch Microsoft Project 2024 und Microsoft Visio 2024 in ihren Vorschau-Versionen. Die Office-Suite umfasst wie gewohnt Anwendungen wie Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Skype for Business und Word.

Eine der Schlüsselfunktionen in dieser neuen Version ist die verbesserte Unterstützung für die Erstellung und Verwaltung von Besprechungen in Outlook sowie fortgeschrittene Suchfunktionen. Excel hat ebenfalls bedeutende Updates erhalten, einschließlich dynamischer Diagramme und Arrays, die die Handhabung und Analyse von Daten effizienter gestalten.

Trotz dieser Neuerungen bleibt festzuhalten, dass Office LTSC 2024 nicht die KI- und cloudbasierten Funktionen bietet, die in Microsoft 365 verfügbar sind. Dazu gehören die Echtzeit-Kollaboration und die KI-gestützte Automatisierung in Anwendungen wie Excel, PowerPoint und Word. Dementsprechend richtet sich Office LTSC 2024 vor allem an Kunden, die eine lokal installierte Office-Version bevorzugen und keine Cloud-Dienste benötigen.

Die Vorschau-Version ist bei Microsoft für macOS und Windows verfügbar. Die finale Version soll zu einem bisher nicht genannten Datum später in diesem Jahr folgen.

