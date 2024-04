devolo – unter anderem durch seine intelligente Heimvernetzungslösungen (smarte Netzwerke über die Stromleitung) bekannt, hat bekannt gegebne, dass das Unternehmen die Investorensuche erfolgreich beendet und damit die Zukunftsfähigkeit des Aachener Spezialisten für Netzwerklösungen sichergestellt hat.

devolo informiert über Neustart

In den letzten Jahren waren die verschiedenen devolo Produkte regelmäßig Bestandteil unserer Berichterstattung. Allerdings war das Unternehmen während der COVID-19 Gesundheitskrise in Schieflage geraten. Anfang 2022 strebte das Unternehmen eine Neuausrichtung mithilfe des Schutzschirmverfahrens an. Im Dezember leitete devolo mit dem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung den richtigen Schritt in Richtung Zukunftsperspektive ein. Erklärtes Ziel war es, einen starken Investor für eine nachhaltige und langfristige Partnerschaft zu gewinnen.

Genau dieser wurde nun gefunden. Im Rahmen eines Asset Deals übernimmt der österreichische Finanzinvestor SOL Capital rückwirkend zum 1. April 2024 wesentliche Teile des operativen Geschäftsbetriebes von devolo. Der Kaufvertrag wurde am 17.4.2024 unterzeichnet und unmittelbar im Anschluss vollzogen. Die neu gegründete devolo solutions GmbH wird in die finanzstarke Private-Equity-Struktur der SOL Capital eingebunden, in der sich institutionelle Investoren, wie beispielsweise der European Investment Fund engagieren.

Dr. Paul Niederkofler, Senior Partner und Geschäftsführer der SOL Capital, erläutert: „Mit unserem strategischen Investment wollen wir die Positionierung von devolo im schnell wachsenden Digitalmarkt festigen und kontinuierlich ausbauen. Gemeinsam werden wir unsere nationalen und internationalen Expansionspläne vorantreiben und nachhaltig in die Produkt- und Technologieentwicklung sowie die Stärkung der Marke investieren. Wir freuen uns, unsere Expertise für dieses innovative Unternehmen einbringen zu können.“

Der Gläubigerausschuss stimmte dem Asset Deal zu. Damit wurde in dem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung unter der Aufsicht von Rechtsanwältin Dr. Ruth Rigol von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH nach nur knapp vier Monaten eine Investorenlösung erzielt.

