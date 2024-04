Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf Apple Arcade und informieren euch darüber, welche Neuigkeiten es auf der Spiele-Abo-Plattform gibt. In dieser Wochen können wir (leider) keine komplett neuen Games begrüßen, dafür stehen allerdings spannende Updates für verschiedene beliebte Spiele bereit. Unter anderem wurden „Sonic Dream Team“, „WHAT THE CAR?“ und „Japanese Rural Life Adventures“ aktualisiert.

Apple Arcade: neue Updates sind da

Diese Woche gibt es frische Updates für verschiedene beliebte Apple Arcade Titel. In Sonic Dream Team könnt ihr die Sweet Dreams-Zone erkunden, eine brandneue, gemütliche Umgebung mit besonders herausfordernden Levels, die von der Traumweberin Ariem erschaffen worden sind. WHAT THE CAR? stellt die besten von anderen Spieler erstellen Level ins Rampenlicht, die im Rahmen des Sneaky Sasquatch Crossover Events kreiert worden sind. Zudem können die Bewohner von Japanese Rural Life Adventure den neuen Bereich „Seaside“ erkunden, in dem sie das Laichen von niedlichen Meeresschildkröten beobachten können.

Weitere Aktualisierungen

Game Room: Fügt seiner Spielekiste den zeitlosen Klassiker Checkers hinzu.

Disney SpellStruck: EVE von Wall-E kommt zum Spiel. Spieler können als außerirdische Vegetationsbewerterin spielen und ihre Kraft Sensory Sweep nutzen.

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team: Willkommen in Staffel 4, die einen neuen Season Pass für Anfänger, eine neue Karte für Crystal Rush und die neue Overdrive-Funktion enthält, die Helden einen Boost verleiht.

Jigsaw Puzzle by MobilityWare+: Als exklusives Update für Apple Arcade führt Jigsaw Puzzle von MobilityWare+ ein elegantes und neues, modernes Design ein, das sich durch einfache Navigation, lebendige Grafiken und nahtlose Sortierung auszeichnet.

Jetpack Joyride+: In einem Crossover-Event mit Fruit Ninja Classic+ können Spieler Früchte durchschneiden und die neuen Arcade-Bananen-Power-Ups nutzen, um ihre Zeit zu verlängern.

Simon’s Cat – Story Time: Führt Bonus-Münzstufen ein, die den Spielern die Möglichkeit geben, mehr Münzen zu verdienen.

