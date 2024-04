WhatsApp hat den Schalter umgelegt und startet auch auf dem iPhone mit der offiziellen Einführung der Passkey-Unterstützung. Nachdem der Messenger bereits den Support für Passkeys für Android eingeführt hat, geht es nun mit dem Apple Smartphone weiter.

WhatsApp für iPhone: Passkey-Unterstützung startet

WhatsApp startet damit, eine neue Sicherheitsebene auf dem iPhone zu implementieren, die es Nutzern ermöglicht, ihre Konten mit Passkeys zu schützen. Nachdem das Ganze in den letzten Wochen in der Beta-Phase getestet wurde, startet nun der Rollout für alle Anwender.

Bei den sogenannten Passkeys handelt es sich um ein modernes Authentifizierungssystem, das in Zusammenarbeit zwischen Apple, Google, Microsoft und weiteren Mitgliedern der FIDO Alliance entwickelt wurde. Mit Passkeys wird die Authentifizierung der Benutzer über die Cloud mit kryptografischen Schlüsselpaaren über alle Geräte hinweg synchronisiert, sodass sie sich bei Webseiten und Apps mit denselben biometrischen Daten (Face ID, Touch ID etc.) oder der PIN anmelden können, die sie zum Entsperren ihrer Geräte verwenden. Die Passkey-Technologie basiert auf dem WebAuthentication-Standard (WebAuthn) und verwendet ein System von öffentlichen und privaten Schlüsseln zur Authentifizierung.

Wie WhatsApp nun offiziell bestätigt, dass das Unternehmen die Passkey-Untersützung nun auch auf dem iPhone startet. Um Passkeys auf dem iPhone zu aktivieren, müsst ihr folgende Schritte ausführen:

Öffnet WhatsApp Tippt auf Einstellungen Tippt auf „Konto“ Wählt „Passkeys“ aus Erstellt einen Passkey Bestätigt mit Face ID oder Touch ID

WhatsApp macht darauf aufmerksam, dass der Support von Passkeys auf dem iPhone schrittweise eingeführt wird und in den kommenden Wochen alle Nutzer erreichen wird. Sollte euch die Option bei euch noch nicht angezeigt werden, so habt ein wenig Geduld. WhatsApp schaltet die Funktion serverseitig frei, so dass sich ein regelmäßiger Blick in die Einstellungen lohnt.

