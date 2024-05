Am 10. Juni gibt Apple einen ersten Ausblick auf iOS 18, macOS 15 und Co. Aktuellen Informationen von Appleinsider zufolge wird die Apple Music App des kommenden iPhone, iPad- und Mac-Betriebssystems smartere Songübergänge bieten. Aktuell testet Apple eine neue Funktion namens „Smart Song Transitions“, die eine Verbesserung der aktuellen Crossfade-Option darstellt, die beim Übergang von einem Song zum nächsten zum Einsatz kommt.

iOS 18: Apple Music soll intelligentere Songübergänge bieten

Die aktuelle Apple Musik App bietet in den Einstellungen eine Funktion namens „Titel überblenden“. Interne Testversionen der zukünftigen Apple Musik App enthalten eine verbesserte Version dieser Funktion, die als „Smart Song Transitions“ bezeichnet wird.

Mit der standardmäßigen Crossfade-Option verringert die Apple Musik-App die Lautstärke des aktuell abgespielten Songs schrittweise, je näher das Ende kommt. Gleichzeitig beginnt die App mit der Wiedergabe eines neuen Liedes und erhöht dabei langsam die Lautstärke – so entsteht ein Übergang zwischen den beiden Liedern. Anwender könne hier zwischen 1 Sekunde und 12 Sekunden für den Übergang wählen.

Die neue Funktion „Smart Song Transitions“ soll das Ganze intelligenter gestalten. Auf welcher Basis die Übergange mit der „Smart“-Funktion angepasst werden, ist nicht bekannt.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple auch an einer neuen Funktion namens „Passthrough“ für Apple Music und den QuickTime Player arbeitet. Allerdings gibt es keinerlei Informationen dazu, was es mit dieser Funktion auf sich hat. Spekulativ wird ein Feature im Zusammenhang mit Spatial Audio und Dolby Atmos genannt. Zudem soll Apple an der neuen Funktion „Spatal Gaming“ arbeiten. Aber auch hierzu ist die Informationslage ziemlich dünn.

Apple eröffnet die WWDC am 10. Juni mit einer Keynote. Dann werden wir einen ersten Einblick erhalten, welche Neuerungen iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und Co. mit sich bringen. Dabei dürften Themen rund um künstliche Intelligenz im Fokus stehen.

