Apple wird auf der kommenden Worldwide Developers Conference (WWDC) für iOS 18 einige spannende neue Funktionen vorstellen, die mithilfe der künstlichen Intelligenz neue Möglichkeiten schaffen sollen. Während eine clevere Siri schon lange als gesetzt gilt, hält Apple anscheinend noch einige Überraschungen parat. Dazu wird laut Bloombergs Mark Gurman die Möglichkeit gehören, mit der KI „individuelle Emojis zu erstellen.“

KI-generierte Emojis

In der neuesten Ausgabe seines „Power On“ Newsletters skizziert Gurman, was wir von iOS 18 und macOS 15 erwarten können. Zusätzlich zu den KI-Funktionen für Apps wie Benachrichtigungen, Fotos, Notizen und mehr plant Apple auch, dass ein neues Tool zur Erstellung von Emojis ein „Highlight“ für die Nutzer sein wird.

Gurman schreibt:

„Eine herausragende Funktion wird eine generative KI für Emojis bringen. Das Unternehmen entwickelt eine Software, die in der Lage ist, benutzerdefinierte Emojis zu erstellen, die auf dem basieren, was die Nutzer in ihren Texten schreiben. Das bedeutet, dass man plötzlich ein völlig neues Emoji für jede Gelegenheit hat, welches über den Katalog der Optionen hinausgeht, die Apple derzeit auf dem iPhone und anderen Geräten anbietet.“

Apple fügt dem iPhone jedes Jahr mit der Aktualisierung von iOS neue Emojis hinzu. Zum Beispiel brachte iOS 17.4 eine Handvoll neuer Emoji-Zeichen. Da der nächste Schwung an „offiziellen“ Emojis ohnehin recht zurückhaltend sein wird, bietet sich die neue Funktion von KI-generierten Emojis besonders an. Die Details der KI-Strategie von Apple werden auf der WWDC 2024 am 10. Juni enthüllt.

