Neben dem „normalen“ Apple Online Store betreibt der Hersteller aus Cupertino noch einen sogenannten Apple Refurbished Store. Über diesen vertreibt der Hersteller aus Cupertino generalüberholte Geräte und ab sofort auch erstmals die iPhone 14 Familie.

iPhone 14 & 14 Pro erstmals im Apple Refurbished Store

Immer mal wieder haben wir euch in den letzten Jahren auf den Apple Refurbished Store hingewiesen. Heute nutzen wir einen kleinen Abstecher in den Store für generalüberholte Geräte, um darauf aufmerksam zu mache, dass dieser erstmals die iPhone 14 Serie anbietet. Genau genomen, stehen aktuell verschiedene Modelle des iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro zur Verfügung. Das iPhone 14 Plus steht derzeit nicht zur Auswahl bereit.

So offeriert Apple derzeit das Refurbished iPhone 14 128GB ohne Vertrag in der Farbe Mitternacht zum Preis von 719 Euro. Dies entspricht einen Rabatt in Höhe von 130 Euro im Vergleich zu den 849 Euro, die Apple für ein Neugerät aufruft. Für ein gebrauchtes iPhone 14 Pro 128GB ohne Vertrag (Space Schwarz) werden 929 Euro fällig. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 170 Euro. Soll es ein gebrauchtes iPhone 14 Pro Max ohne Vertrag sein? So werden mindestens 1129 Euro fällig.

Alle Geräte im Apple Refurbished Stores werden von Apple generalüberholt, getestet, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen.

-> Hier geht es in den Apple Refurbished Store

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren