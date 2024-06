Apple TV+ bereitet sich auf die mit Spannung erwartete vierte Staffel seines Serien-Flaggschiffs The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen vor. Die neue Staffel verspricht, sich mit aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz sowie Desinformation zu befassen und die Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard in den Cast aufzunehmen.

KI, Deepfakes und Fake News im Visier

The Morning Show ist bekannt dafür, aktuelle und kontroverse Themen aufzugreifen. Staffel 4 wird diese Tradition fortsetzen, indem sie die Bereiche KI, Deepfakes und das allgegenwärtige Problem der Fake News erforscht.

Showrunnerin Charlotte Stoudt hat gegenüber Deadline verraten, dass die kommende Staffel die Zuverlässigkeit dessen, was wir in der heutigen Medienlandschaft sehen und hören, hinterfragen wird. Sie führt aus:

„Wir befassen uns mit der Welt der Deepfakes und der künstlichen Intelligenz sowie mit den Fehlinformationen im Nebel des Krieges, den wir derzeit im Nahen Osten und anderen Ländern erleben. Wir schauen uns an, wem man vertrauen kann. Und kannst du dem vertrauen, was du siehst? Kannst du dir selbst vertrauen? Kannst du deiner Nachrichtenagentur vertrauen?“

Marion Cotillard in The Morning Show

Eine weitere Neuerung für die Serie ist die Aufnahme von Marion Cotillard in das Ensemble. Cotillard gewann im Jahr 2008 den Oscar als beste Schauspielerin für ihre Rolle in La Vie en Rose. Zu ihren bekanntesten Rollen gehören auch zwei Christopher-Nolan-Hits: Inception und The Dark Knight Rises.

Bienvenue au The Morning Show, Marion. pic.twitter.com/5WgeALxQHh — Apple TV (@AppleTV) June 5, 2024

Cotillard wird in der Morning Show die Rolle der Celine Dumont übernehmen, einer scharfsinnigen und einflussreichen Persönlichkeit aus einer angesehenen europäischen Familie. Das genaue Veröffentlichungsdatum der vierten Staffel wurde noch nicht bekannt gegeben. Apple kündigte die Verlängerung der Serie bereits im Mai 2023 an, Monate bevor Staffel 3 überhaupt veröffentlicht wurde.

