Apple wird Fans von Vintage-Ästhetik mit neuen Retro-Wallpaper-Paketen in den kommenden Updates für iOS 18 und macOS 15 erfreuen. Laut Bloomberg werden die Pakete Designs enthalten, die Nostalgie hervorrufen und Icons, Slogans und Kunstwerke der klassischen Generationen zeigen.

Wiederbelebung klassischer Designs

In einem ausführlichen Bericht über die Erwartungen an die WWDC hebt Bloombergs Mark Gurman hervor, dass Apple Wallpaper-Pakete sowohl für den Mac als auch für das iPhone einführen wird. Gurman erwartet, dass die Hintergrundbilder nostalgische Gefühle wecken und Designs zeigen, die an frühe Apple-Geräte erinnern. iPhone-Benutzer können sich zum Beispiel auf Hintergrundbilder freuen, die an das iPhone 2G erinnern.

Damit folgt Apple dem Trend, beliebte Hintergrundbilder wieder einzuführen. Mit iOS 16 kehrte das ikonische Clownfisch-Hintergrundbild des ersten iPhone zurück, während iPadOS 17 das Original-Hintergrundbild des ersten iPads wieder einführte.

Die offizielle Enthüllung der Retro-Wallpaper wird nächste Woche im Rahmen der Ankündigung von iOS 18 und macOS 15 erfolgen. Im Anschluss an die Präsentation werden Mitglieder des Apple Developer Program Zugang zur ersten Beta-Version von iOS 18 erhalten. Die öffentliche Beta-Version wird voraussichtlich im Juli folgen, die offizielle Veröffentlichung für alle kompatiblen iPhones wird für September erwartet.

