Apple hat heute auf der WWDC eine Vorschau auf iPadOS 18 gegeben. Wie bei iOS 18 stellen auch beim iPad die neuen KI-Funktionen das Highlight dar. Mit an Bord sind auch eine für das iPad optimierte Version der Rechner App sowie die neue “Math Notes” App. Zudem hat Apple die Benutzeroberfläche überarbeitet und neue Funktionen für den Apple Pencil und Notizen eingeführt.

Apple Intelligence

Natürlich erhält auch iPadOS 18 Apple Intelligence, das persönliche intelligente System für iPad, iPhone und Mac, das die Leistung generativer Modelle mit persönlichem Kontext kombiniert, um eine Intelligenz zu ermöglichen, die besonders hilfreich und relevant ist.

Apple Intelligence versteht und generiert Sprache und Bilder, führt Aktionen in Apps aus und berücksichtigt den persönlichen Kontext, um alltägliche Aufgaben zu vereinfachen und schneller zu erledigen. Apple Intelligence nutzt die volle Power der Apple Chips und der Neural Engine und wird von iPad Modellen mit einem Chip der M Serie unterstützt.

Apple Intelligence ermöglicht beispielsweise Image Playground. Mit der neuen Funktion kann man in Sekunden verspielte Bilder erstellen und zwischen drei Stilen wählen: Animation, Illustration oder Sketch. Image Playground ist leicht zu nutzen und ist direkt in Apps wie Nachrichten integriert, aber auch als eigenständige App verfügbar. In Notizen können Nutzer mit dem neuen Image Wand in der Apple Pencil Werkzeugpalette auf Image Playground zugreifen und Notizen visuell ansprechender machen.

Auch die Rückblicke in der Fotos App profitieren von den neuen KI-Fähigkeiten. Mit Rückblicke in Fotos kann man beliebige Stories erstellen, indem man einfach eine Beschreibung eingibt. Apple Intelligence wählt passend zur Beschreibung die besten Fotos und Videos aus und erstellt eine Story mit Kapiteln, basierend auf den Themen, die in den Fotos identifiziert worden sind, und ordnet sie mit eigener Erzählstrecke in einem Film an. Außerdem kann das neue Clean Up Tool Objekte im Hintergrund identifizieren, die ablenken und sie entfernen − ohne aus Versehen das Motiv zu verändern.

Mit der Leistung der Apple Intelligence macht auch Siri einen großen Schritt nach vorne und wird natürlicher, inhaltlich relevanter und persönlicher. Man kann Siri Anfragen per Tippen schicken und zwischen Text und Stimme wechseln, um so in der Art und Weise mit Siri zu kommunizieren, ganz wie man es in diesem Moment möchte.

Apple Intelligence und Datenschutz

Mit Private Cloud Compute setzt Apple einen neuen Standard für Datenschutz bei KI und ermöglicht, die Rechenkapazität bei der On-Device Verarbeitung flexibel anzupassen und auf größere, serverbasierte Modelle zurückzugreifen, die auf eigenen Servern mit Apple Chips laufen.

Werden Anfragen an Private Cloud Compute weitergeleitet, dienen diese nur der Bearbeitung der Anfragen von Nutzern und werden weder gespeichert noch Apple zugänglich gemacht.

Rechner und Math Notes

Mit dem neuen Math Notes Rechner können Nutzer mathematische Ausdrücke tippen oder schreiben, dabei werden sie sofort in ihrer eigenen Handschrift gelöst. Man kann Variablen auch Werte zuweisen, etwa wenn man neue Konzepte im Unterricht lernt, ein Budget berechnet und mehr.

Mit dem neuen Graphing Feature können Nutzer eine Gleichung aufschreiben oder tippen und einen Graphen mit nur einem Fingertipp einfügen. Man kann sogar mehrere Gleichungen auf demselben Graphen hinzufügen, um zu sehen, wie diese zusammenhängen. Auf Math Notes kann man automatisch über die Notizen App im neuen Math Notes Ordner zugreifen.

Smart Script und handschriftliche Notizen

Die von dem Apple Pencil unterstützte Funktion „Smart Script“ verfeinert handschriftliche Notizen und sorgt dafür, dass sie gut lesbar und leicht bearbeitbar sind. Die Funktion glättet und begradigt Text in Echtzeit und ermöglicht so schnelle Korrekturen und Einfügungen. Benutzer können außerdem mühelos Text hinzufügen, löschen oder neu anordnen, wobei das Aussehen und die Haptik der Handschrift erhalten bleiben.

Neue Anpassungsoptionen

App Symbole und Widgets können in iPadOS 18 an jeder freien Stelle auf dem Homescreen platziert werden. Für das gewünschte Erscheinungsbild können die App Symbole zudem angepasst werden – hell, dunkel oder mit einem Farbton. Für einen neuen, reduzierten Look kann man auch alle Symbole und Widgets vergrößern und ohne den Namen anzeigen lassen.

Auch das Kontrollzentrum ist überarbeitet worden und wird noch anpassbarer und flexibler. Die Überarbeitung ermöglicht schnellen Zugriff auf neue Gruppen mit den Steuerelementen, die am häufigsten verwendet werden – wie Medienwiedergabe, Home Steuerung und Konnektivität. Eine weitere willkommene Neuerung ist, dass man jetzt Steuerelemente von unterstützten Apps anderer Anbieter zum Kontrollzentrum hinzufügen kann.

Fotos und Nachrichten App erhalten wichtige Updates

Die Fotos App erhält ihr bisher umfangreichstes Redesign mit Schwerpunkt auf Organisation und Benutzerfreundlichkeit. Eine vereinfachte Ansicht, neue Sammlungen und automatisch abspielende Inhalte machen es den Nutzern leichter, ihre Fotobibliotheken zu genießen und zu verwalten. Sammlungen können außerdem festgepinnt werden, um einfach auf Favoriten zuzugreifen. Eine neue Karussellansicht zeigt Highlights, die täglich aktualisiert werden, mit Lieblingspersonen, Haustieren, Orten und mehr.

Auch die Nachrichten App erhält ein großes Update. Dank Textformatierungen wie fett, unterstrichen, kursiv und die neuen animierten Texteffekte können iMessage Unterhaltungen nun individueller und übersichtlicher gestaltet werden. Mit den überarbeiteten Tapbacks kann man mit Emojis oder Stickern auf Nachrichten reagieren. Außerdem lassen sich in iPadOS 18 jetzt Nachrichten planen, damit diese automatisch zu einem späteren Zeitpunkt verschickt werden können.

Safari und Datenschutz

Safari nutzt maschinelles Lernen, um die wichtigsten Informationen einer Webseite anzuzeigen. Nutzer können sich zum Beispiel eine Zusammenfassung durchlesen, um zu erfahren, worum es in einem Artikel geht. Mit einer überarbeiteten Reader Ansicht gibt es zudem noch mehr Optionen, eine optimierte Darstellung eines Artikels und seiner Zusammenfassung zu erleben.

iPadOS 18 bietet Nutzer mehr Möglichkeiten zu kontrollieren, wer ihre Apps sehen kann, wie sie ihre Kontakte teilen und wie ihr iPad sich mit Zubehör verbindet. Gesperrte und verborgene Apps sorgen dafür, dass Informationen, die sicher und privat bleiben sollen, nicht unbeabsichtigt von anderen gesehen werden.

Nutzer können nun auch besser kontrollieren, wie Apps auf ihre Informationen zugreifen. Wenn eine App Zugriff auf Kontaktinformationen braucht, kann man den Zugriff, anstatt auf die gesamte Kontaktliste, nur auf bestimmte Kontakte erlauben.

Weitere Updates in iPadOS 18:

Passwörter ist eine neue App, die auf dem Schlüsselbund basiert. Sie macht es ganz einfach, auf Anmeldedaten wie Passwörter, Verifizierungscodes und Sicherheitshinweise zuzugreifen und sie sicher an einem Ort zu speichern.

SharePlay erhält Updates für die Bildschirmfreigabe. Nutzer können auf ihren Bildschirm tippen und zeichnen, um zu zeigen, was gemacht werden soll. Für eine direktere Hilfe kann man um Erlaubnis anfragen, ein Gerät remote zu steuern.

Freeform macht es noch einfacher, Ideen umzusetzen, da Nutzer Szenen erstellen können, um Abschnitte eines Boards thematisch zu organisieren, oder Inhalte einfach zu präsentieren, indem sie sich schnell durch ein Board bewegen.

Gaming wird mit Features wie Spielmodus und Personalisiertem 3D Audio noch immersiver, denn sie bringen Spieler in Titeln wie den bald verfügbaren Assassin’s Creed Shadows und RESIDENT EVIL 7 biohazard mitten ins Geschehen. Mit Game Porting Toolkit 2 erhalten Entwickler neue Tools, die es einfacher machen, fortschrittlichere Spiele auf das iPad, iPhone und den Mac zu bringen.

Kalender wird noch praktischer und zeigt sowohl Ereignisse als auch Aufgaben aus der Erinnerungen App an. Nutzer können Erinnerungen direkt im Kalender erstellen, bearbeiten und abschließen.

Erinnerungen erhalten neue Tools, darunter die Möglichkeit, Einträge direkt in der Kalender App anzuzeigen, zu erstellen und zu bearbeiten. Außerdem können Anwender auf eine kürzlich gelöschte Liste zugreifen und finden in Smart Lists Unteraufgaben für einen schnellen Überblick.

Zu den neuen Bedienungshilfen gehören Eye Tracking, eine integrierte Option, mit der das iPad nur mit den Augen gesteuert werden kann, sowie Vocal Shortcuts, mit denen Nutzer Aufgaben ausführen können, indem sie ein individuelles Geräusch machen.

Verfügbarkeit

„Unser vielseitigstes Produkt wird mit iPadOS 18 noch leistungsstärker und intelligenter als je zuvor“, sagt Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple. „Mit unterhaltsamen neuen Möglichkeiten, den Homescreen zu personalisieren, einem neu gestalteten Erlebnis in Fotos, umfangreichen Updates für die Notizen App, der neu dazugekommenen Rechner App mit Math Notes und der wegweisenden Einführung von Apple Intelligence bringt iPadOS 18 unglaubliche neue, für die einzigartigen Möglichkeiten des iPad entwickelten Features, um Aufgaben noch einfacher zu erledigen.“

Die Beta-Version von iPadOS 18 für Entwickler ist ab heute über das Apple Developer Programm unter developer.apple.com verfügbar. Eine öffentliche Beta-Version ist nächsten Monat über das Apple Beta Software Programm unter beta.apple.com/de verfügbar.

Die neuen Softwarefunktionen werden diesen Herbst als kostenloses Softwareupdate für iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9 Zoll (3. Generation und neuer), iPad Pro 11 Zoll (1. Generation und neuer), iPad Air (M2), iPad Air (3. Generation und neuer), iPad (7. Generation und neuer) und iPad mini (5. Generation und neuer) verfügbar sein.

Apple Intelligence wird diesen Herbst als Teil von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia in einer Beta-Version auf iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad und Mac mit M1 Chip und neuer verfügbar sein, sofern Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind.

