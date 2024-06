Apple hat die Aufmerksamkeit der WWDC-Keynote genutzt, um zum Beginn des Special Events ein Video zu zeigen, mit dem das Unternehmen aus Cupertino auf kommenden Original-Filme und -Serien aufmerksam macht. Wir sagen euch, welche Originals Apple angeteasert hat.

Apple TV+ teasert neue Originals an

Apple TV+ hat einen kleinen Überblick darüber gegeben, was euch in den kommenden Wochen auf dem Video-Streaming-Dienst erwartet. In der tat sind ein paar Originals dabei, auf die wir uns bereits jetzt freuen. Hierbei denken wir unter anderem an „Slow Horses – Staffel 4“, „Severence – Staffel 2“ und „Bad Monkey“.

Neue Serien

Dark Matter (läuft bereits)

Presumed Innocent (ab 23. Juni 2024)

Lady in the Lake (ab 19. Juli 2024)

Bad Monkey (ab 14. August 2024)

Fortsetzungen

Pachinko – Staffel 2 (ab 23. August 2024)

Slow Horses – Staffel 4

Severance – Staffel 2

Shrinking – Stsffel 2

Silo – Staffel 2

Neue Filme

The Instigators (ab 09. August 2024)

Fly Me To The Moon (ab 12. Juli 2024 in Kinos)

Wolfs (ab 20. September 2024 Kinos)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren