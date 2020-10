Es ist schon erstaunlich, was Apple regelmäßig in seinen eigenen „Shot on iPhone“-Spots zeigt. Dass nicht nur Apple mit dem iPhone beeindruckende Videos produzieren kann, beweist nun Jonathan Morrison, der sich für das neuste Musik-Video der Sängerin Julia Capello verantwortlich zeigt.

Das iPhone 12 Pro im Einsatz

Das iPhone 12 Pro kann Dolby Vision HDR-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen, beim normalen 12er liegen wir bei 30 Bildern pro Sekunde. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt uns heute Jonathan Morrison. Der Musik-Produzent ist für seine „Shot on iPhone“ Musik-Videos bekannt, die er bevorzugt ohne aufwendiges Equipment wie Objektive oder Spezialbeleuchtung aufnimmt.

Das folgende Video wurde mit einem iPhone 12 Pro aufgenommen. Ihr seht und hört die Sängerin Julia Capello aka Wolf mit einer Akustik-Version von „Pillow“.

Falls ihr es noch nicht wusstet: Erst diese Woche haben Morrison und Wolf einen Song aus Apples MagSafe Ladeton kreiert. Hierbei zeigt sich, dass der Sound durchaus Ohrwurm-Qualität hat.