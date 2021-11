Die hochwertigen Leder-Produkte von Bandwerk begleiten wir nun schon seit einiger Zeit. Angefangen hat alles mit den Apple Watch Armbändern, allerdings wurde das Portfolio mittlerweile deutlich erweitert. Neben Armbändern, AirTag-Cases, iPhone-Hüllen etc. (jeweils aus Leder) könnt ihr ab Dezember auch Edelstahl-Armbänder für die Apple Watch kaufen. Bevor diese allerdings auf den Markt kommen, hat Bandwerk zuvor neue iPhone 13 (Pro) Hüllen angekündigt. Kurzum die neue Saffiano Essential-Collection ist da.

Bandwerk bringt neue Essential-Collection auf den Markt (iPhone Hüllen)

Noch kein Jahr ist es mittlerweile her, dass Bandwerk überhaupt damit begonnen hat, iPhone-Hüllen zu vermarkten. Mittlerweile hat der Hersteller mehrere Cases im Portfolio und neuerdings natürlich auch für das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro sowie iPhone 13 Pro Max. Mit der Saffiano Essential Collection hat Bandwerk neue iPhone Hüllen eingeführt.

Was macht die Essential Collection so besonders? Zunächst einmal handelt es sich um ein exklusives Accessoire. Das Case bzw. die Cases bestehen aus hochwertigen, italienischem Saffiano-Leder. Die Hüllen werden zu 100 Prozent in Italien handgefertigt. Die „Außenhülle“ ist weich und robust zugleich. Die „Innenseite“ ist mit weichem Mikrofaser gefüttert, so dass ihr euer iPhone weich betten könnt. Das Case deckt zudem alle Kanten ab, so dass euer iPhone-Bildschirm geschützt ist.

MagSafe? Ja, die Essential-Colelction ist MagSafe-kompatibel bzw. „Made for MagSafe“. Dies bedeutet, dass die Hüllen mit allen MagSafe-Accessoires und -Ladelösungen kompatibel ist. Wir haben es ausprobiert und die verbauten Magneten machen einen so starken Eindruck, dass man nicht jederzeit die Sorge haben muss, dass man z.B. sein MagSafe-Wallet verliert.

Was gibt es sonst noch zu bemerken? Die neue Saffiano Essential Collection erhaltet ihr in den acht Farben Blau, Weiß, Schwarz, Rot, Hellbraun, Grün, Grau und Gelb. Optional stehen Möglichkeiten zur Personalisierung zur Verfügung.

Blicken wir noch auf den Preis. Diesen hat Bandwerk mit 119 Euro angesetzt. Ein Schnäppchen ist das sicherlich nicht. Dies ist allerdings auch nicht der Ansatz, den der Hersteller verfolgt. Im Gegenzug erhaltet ihr eine hochwertige und robuste Lederhülle für euer iPhone. Falls ihr euch die Hülle nicht selber kaufen möchtet, so ist derzeit natürlich auch die richtige Jahreszeit, um die Hülle auf den Wunschzettel zu schreiben. Empfindet ihr den Anschaffungspreis als zu hoch, so werft auf einen Blick auf die weiteren Bandwerk iPhone Hüllen.