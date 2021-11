Vor Kurzem ist die neue Zeichentrickserie Zeichentrickserie „Harriet the Spy“ (deutscher Titel: „Harriet: Spionage aller Art“) auf Apple TV+ angelaufen. Nach dem offiziellen Trailer und dem First Look-Video gibt es nun einen weiteren Clip, der einen Einblick in die Serie bietet.

Harriet The Spy — Five Things You Didn’t Know with the Cast

Die erste Hälfte der Serie (fünf Folgen) steht seit Mitte November auf Apple TV+ bereit, die zweite Hälfte wird im Frühjahr 2022 freigegeben. Möchtet ihr einen näheren Einblick in die Serie gewinnen? So habt ihr mit dem neuen Video „Harriet The Spy — Five Things You Didn’t Know with the Cast“ ab sofort die Möglichkeit dazu.

In der Video Beschreibung heißt es

Es gibt viele lustige Dinge über Harriet und ihre Freunde zu erfahren. Begleite Beanie Feldstein, Jane Lynch und Lacey Chabert, um mehr über deine Lieblingscharaktere in der neuen Serie Harriet The Spy zu erfahren.

„Harriet the Spy“ spielt im New York der 1960er Jahre, als das Originalbuch veröffentlicht wurde, und folgt der freimütigen und immer neugierigen 11-jährigen Harriet M. Welsch. Harriet will vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und alles zu wissen bedeutet, dass sie alle ausspionieren muss!