Seit wenigen Tagen läuft die o2 Black Week. Eigentlich laufen die „Black Weeks“ (Plural), da die Schnäppchenjagd bei o2 erstmals zwei Wochen andauert. Ihr erhaltet 100 Euro Wechselbonus, ihr zahlt keine Anschlussgebühr, verschiedene iPhone- und Android-Modelle stehen im Fokus und zudem wartet auf euch das in oder andere weitere Highlight (u.a. Nintendo Switch).

o2 startet Black Friday Weeks

Die Black Weeks von o2 sind vor wenigen Tagen gestartet. Ab sofort und bis zum 01. Dezember könnt ihr bei o2 bares Geld sparen. Wir haben euch die besten Aktionen zusammengefasst. Alle Angebote findet ihr hier.

100 Euro Wechselbonus und kein Anschlusspreis

Bei Abschluss eines Mobilfunktarifs oder eines Bundles entfällt für Neu- wie Bestandskunden der Anschlusspreis. Dieser gilt nicht, wenn andere Vorteile/ Rabatte in Anspruch genommen werden (außer „Junge Leute“ und „60 Plus“ sowie Kombi Vorteil (letzterer allerdings nur bei einem Tarifkauf und nicht bei Abschluss eines Bundles). Wettbewerbskunden, die zu o2 wechseln, erhalten einen Bonus in Höhe von 100 Euro. Dafür müssen sie bei Abschluss ihres o2 Free Laufzeitvertrages nur ihre bisherige Handynummer zu o2 mitnehmen.

Das iPhone XR gibt es für 397€, statt 469€

24 Monate: 49€ Anzahlung / 31,99€ mtl.

36 Monate: 1€ Anzahlung / 29,99€ mtl.

Hier geht es zum Angebot

Samsung Galaxy S20 FE

mit o2 Free M (20 GB) für 29,99€ monatlich und Galaxy Buds2 gratis Für den Tarifpreis i.H.v. 29,99€ und eine geringe Anzahlung gibt es ein Smartphone und die Galaxy Buds2 gratis dazu.

24 Monate: 25€ Anzahlung 36 Monate: 1€ Anzahlung Hardware-Gesamtpreis: 505€

Hier geht es zum Angebot

Xiaomi 11T | 5G

mit o2 Free M (20 GB) inkl. Luftreiniger für zu Hause für 29,99€

Für den Tarifpreis i.H.v. 29,99€ und eine geringe Anzahlung gibt es ein Smartphone und einen Luftreiniger im Wert von 149€ gratis dazu.

Preis: 24 Monate: 25€ Anzahlung 36 Monate: 1€ Anzahlung Hardware-Gesamtpreis: 541€

Hier geht es zum Angebot

Nintendo Switch mit o2 Free M (20 GB) für 29,99€

Die Nintendo Switch gibt es zum Tarifpreis für einmalig 1€ quasi gratis zum Tarif dazu. Preis: 24 und 36 Monate: 1€ Anzahlung Hardware-Gesamtpreis: 361€

Hier geht es zum Angebot

Samsung Crystal UHD TV in 4K und 60‘‘ mit o2 Free M (20 GB) für 29,99€

Den Samsung Crystal UHD TV gibt es zum Tarifpreis i.H.v. 29,99€ bei einer Laufzeit von 36 Monaten für einmalig 1€ quasi gratis zum Tarif dazu.

Preis: 24 Monate: 1€ Anzahlung / 39,99€ mtl. 36 Monate: 1€ Anzahlung / 29,99€ mtl. Hardware-Gesamtpreis: 685€

Hier geht es zum Angebot

o2 my Prepaid Max mit 999 GB inkl. Allnet Flat und Smartphone ab 129,99€

Xiaomi Redmi 9A für 129,99€

SAMSUNG Galaxy A12 für 209,99€

SAMSUNG Galaxy A32 (5G) für 289,99€

Xiaomi Redmi Note 10 Pro für 289,99€

iPhone SE für 479,99€

Hier geht es zum Angebot

o2 my Home

Bis einschließlich 28.02.2022 erhalten Kunden bei Abschluss eines o2 my Home XL mit bis 250 Mbit/s einen extra Rabatt: Auf die Grundgebühr gibt es zusätzlich 10€ Preisnachlass in den ersten 12 Monaten für Neukunden, o2 Bestandskunden mit Kombi-Vorteil, junge Leute bis 28 Jahre sowie Menschen ab 60 Jahren. Damit verdoppelt sich der Rabatt in den ersten 12 Monaten auf 20€ monatlich. In Summe profitieren o2 Kunden von 120€ Extra-Rabatt. Der o2 my Home XL ist damit in den ersten 12 Monaten schon für 24,99€ monatlich erhältlich. Ab dem 13. Monat zahlen Neukunden dann monatlich 44,99€, o2 Kunden mit Kombi-Vorteil 34,99€, junge Leute und Menschen ab 60 Jahren 39,99€.