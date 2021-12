Im Laufe des Tages hatten wir euch bereits auf das 100GB Datengeschenk der Telekom aufmerksam gemacht, die das Unternehmen seinen Mobilfunkkunden aktuell schenkt. Auch Festnetzkunden dürfen sich über ein Geschenk freuen. Es gibt MagentaTV einen Monat kostenlos.

„Das schönste Geschenk ist, wieder zusammen zu sein“! Mit dieser Botschaft greift die Deutsche Telekom in ihrer Weihnachtskampagne ein Bedürfnis vieler Menschen auf. Gleichzeitig hält das Bonner Unternehmen jedoch auch ein Geschenk für ihre Kunden bereit. Es heißt

Den Dezember macht das Unternehmen zu einer ganz besonderen #DABEI-Zeit. Die Telekom schenkt ihren Mobilfunk-Kund*innen 100 GB Datenvolumen im besten Netz und allen Internet-Kunden für gemeinsame Fernsehabende einen Monat MagentaTV, einlösbar in der MeinMagenta App. Auf diese Weise können Familien sich schon in der Adventszeit nah sein und die Festtage noch mehr genießen. Christian Loefert, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing der Telekom, erklärt: „Wir möchten die Menschen unterstützen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo die Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit besonders groß ist. Mit unserer neuen Weihnachtskampagne und unseren kostenlosen Angeboten machen wir das deutlich.“