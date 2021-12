Die Critics Choice Association hat bekannt gegeben, dass Apple TV+ mit neun Nominierungen für sechs Formate bei den 27. jährlichen Critics Choice TV Awards ausgezeichnet wurde. Mit dabei sind „For All Mankind“, „Ted Lasso“, „Acapulco“ und „Come From Away“. Die Gewinner werden am Sonntag, den 9. Januar 2021, im Century Plaza Hotel in Los Angeles bekannt gegeben.

Apple TV+ bei den Critics Choice Television Awards 2021

Nach der von Kritikern gefeierten zweiten Staffel erhielt „For All Mankind“ seine allererste Nominierung für den Critics Choice Award mit einer Nominierung in der Hauptkategorie „Beste Dramaserie“. Darüber hinaus erhielt die zweite Staffel der Erfolgsserie „Ted Lasso“ insgesamt vier Nominierungen, darunter als beste Comedyserie. Jason Sudeikis, Hannah Waddingham und Brett Goldstein erhielten eine Nominierung als bester Schauspieler, beste Nebendarstellerin bzw. bester Nebendarsteller in einer Comedyserie.

Die Apple Original Comedyserien „Acapulco“ und „Schmigadoon!“ erhielten ihre ersten Nominierungen für den Critics Choice Award, darunter die Nominierung für die beste fremdsprachige Comedyserie für „Acapulco“ und die Nominierung für die beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie für „Schmigadoon!“-Star Kristen Chenoweth. Der Apple-Originalfilm „Come From Away“ erhielt außerdem eine Nominierung für den besten Fernsehfilm.

Die zweite Staffel von „The Morning Show“ wurde mit der zweiten Nominierung in Folge für Hauptdarsteller Billy Crudup in der Kategorie „Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie“ bei den 25. jährlichen Critics Choice Awards ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen knüpfen an frühere Erfolge von Apple TV+ bei den Critics Choice Awards an, darunter drei Preise für die erste Staffel von „Ted Lasso“: Beste Comedyserie, herausragender Hauptdarsteller für Jason Sudeikis und beste Nebendarstellerin für Hannah Waddingham. Im letzten Jahr gewann die Apple Original-Dokumentation „Boys State“ den Preis für die beste politische Dokumentation und „Beastie Boys Story“ wurde als beste Musik-Dokumentation ausgezeichnet.

Apple TV+ erhielt insgesamt neun Nominierungen für die 27. jährlichen Critics Choice Awards, darunter: