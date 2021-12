Etwas mehr als eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von watchOS 8.3 für Jedermann veröffentlich hat. Neben den in den Release-Notes aufgeführten Neuerungen unterstützt watchOS 8.3 auch Assistive Touch für ältere Apple Watch Modelle. Bei unserer Apple Watch läuft das Update problemlos, allerdings scheint dieses bei vereinzelten Nutzern Probleme beim Aufladen ihrer Apple Watches zu verursachen.

Vereinzelte Apple Watch Nutzer klagen unter watchOS 8.3 über Aufladeprobleme

Im Internet tauchen in verschiedenen Foren (u.a. Reddit, Macrumors Forum und Apple Support Communities) Berichte auf, dass Anwender unter watchOS 8.3 Probleme beim Aufladen ihrer Apple Watches verzeichnen. Ein Großteil der Probleme taucht in Kombination mit Ladegeräten von Drittanbietern auf.

Ein Reddit-Nutzer erzählt, dass er seine Uhr nach dem Update auf watchOS 8.3 zunächst mit zwei Drittanbieter-Ladegeräten aufladen wollte. Dies jedoch nicht erfolgreich war. Erst als er seine Apple Watch auf das Original-Ladegerät legte, funktionierte der Ladevorgang einwandfrei.

In erster Linie treten die Probleme augenscheinlich bei „günstigen“ Ladegeräten auf, die man bei Amazon und Co. gekauft hat. In vielen Fällen wird die Apple Watch einige Minuten lang aufgeladen und dann wird der Ladevorgang plötzlich beendet. Ein Neustart sorgt dafür, dass die Uhr zumindest vorübergehend wieder geladen wird. Dies stellt jedoch keine Dauerlösung dar.

Wie es scheint, sind in erster Linie Apple Watch 7 Modell betroffen. Nur vereinzelte Apple Watch 6 Besitzer klagen über ähnliche Probleme. Mit der Series 7 hatte Apple das Laden der Apple Watch 7 verbessert. Die Apple Watch Series 7 erhält mit nur einer Ladung 18 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Die neue Ladearchitektur mit dem magnetischen USB-C Schnellladekabel sorgt dafür, dass das Laden im Vergleich zur Apple Watch Series 6 33 Prozent schneller geht.