Es gibt aktuell verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch Apple Music für mehrere Monate kostenlos sichern könnt. Unter anderem erhaltet ihr 6 Monate Apple Music kostenlos, wenn ihr euch AirPods, Beats-Kopfhörer oder einen HomePod mini kauft. Der Weg zu 5 Monaten Gratis-Apple-Music führt aktuell über die Shazam-App.

Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple das Musikerkennungstool Shazam gekauft hat. Seitdem gab es immer mal wieder ein Promo-Angebot, so dass ihr euch über die Shazam App kostenlos Apple Music sichern könnt. Nun hat Apple wieder ein entsprechendes Angebot aufgelegt.

Für gewöhnlich erhalten Apple Music Neukunden den Streaming-Dienst 3 Monaten kostenlos. Der „Umweg“ über Shazam führt aktuell zu 5 kostenlosen Monaten. Entweder ihr ruft die Shazam-App auf und erhaltet dort einen Banner, der euch auf das Angebot hinweist oder ihr ruft die Promo-Webseite direkt am iPhone auf und sichert euch die 5 Monate.

Apple schreibt in den Bedingungen:

Nur für Neuabonnent:innen mit Einzelabonnement.

Das Abo verlängert sich automatisch zum Preis in deiner Region, bis es gekündigt wird. Codes gültig bis zum 15. Februar 2022. Gutschein-Codes sind nicht zum Wiederverkauf bestimmt, haben keinen Barwert und werden bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzt. Serviceverfügbarkeit in den Regionen kann variieren. Kompatible Produkte, Services und eine gültige Apple-ID mit hinterlegter Zahlungsmethode sind erforderlich. Es gelten die AGB. Die Bedingungen für dein Land sind hier abrufbar: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Du musst dich bei der Einlösung in dem Land aufhalten, für dessen Storefront du den Code einlöst. Apple Music ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.