Knapp zwei Jahre nachdem Apple die neue Thriller-Serie „Suspicion“ mit Uma Thurman in der Hauptrolle bestellt hat, feiert diese in Kürze am 04. Februar 2022 ihre Premiere auf Apple TV+. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Offizieller Trailer zu „Suspicion“ ist da

Apple TV+ hat heute den Trailer zur mit Spannung erwarteten Thriller-Serie „Suspicion“, die am Freitag, den 4. Februar 2022, weltweit Premiere feiert, enthüllt. Das 8-teilge Drama mit der Oscar-nominierten Schauspielerin Uma Thurman („Kill Bill“, „Pulp Fiction“) wird mit den ersten beiden Folgen exklusiv auf Apple TV+ uraufgeführt. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Um was geht es in der Serie überhaupt? Apple formuliert wie folgt

Als der Sohn einer prominenten amerikanischen Geschäftsfrau (Thurman) aus einem New Yorker Hotel entführt wird, fällt der Verdacht schnell auf vier scheinbar ganz normale britische Staatsbürger, die sich in der fraglichen Nacht im Hotel aufhielten. Als sie sich in einem transatlantischen Katz-und-Maus-Rennen wiederfinden, um den vereinten Kräften der National Crime Agency und des FBI zu entgehen, um ihre Unschuld zu beweisen, wird klar, dass nicht jedem vertraut werden kann. Wer steckt wirklich hinter der mysteriösen Entführung und wer ist nur schuldig, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein?

Neben Uma Thurman spielen weitere namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen in der Serie mit, darunter Kunal Nayyar („The Big Bang Theory“), Noah Emmerich („The Americans“), Georgina Campbell („Black Mirror“), Elyes Gabel („Scorpion“), Elizabeth Henstridge („Agents of SHIELD“), Tom Rhys-Harries („White Lines“) und Angel Coulby („Dancing on the Edge“).