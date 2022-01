Ab dem 24. Januar 2022 können die neuen Beats Fit Pro in Deutschland bestellt werden. Somit müsst ihr euch nur noch ein paar wenige Tage gedulden, bis euch das jüngste Beats-Familienmitglied zur Verfügung steht. Der eigentliche Verkaufsstart findet am 28. Januar statt.

Beats Fit Pro können ab dem 24. Januar 2022 in Deutschland bestellt werden

Im November letzten Jahres brachte Apple die neuen Beats Fit Pro in den USA auf den Markt. Zuvor waren diese bereits von verschiedenen Celebrities „geteasert“ worden. In Kürze ist es auch bei und in Deutschland soweit.

Beats Fit Pro können ab dem 24. Januar in den vier Farben Beats Black, Beats White, Salbeigrau und Hellviolett für 229,95 über den Apple Online Store vorbestellt werden.

Apple beschreibt seine Kopfhörer unter anderem wie folgt

Mit den Beats Fit Pro kündigt Beats seine innovativsten In-Ear Kopfhörer aller Zeiten an, die nicht nur mit einem erstklassigen Sound, sondern auch mit einem neuen, flexiblen Wingtip-Design überzeugen. Denn mit dieser sicheren und komfortablen Passform setzen die Beats Fit Pro einen neuen Standard für Fitness- Kopfhörer und bieten darüber hinaus noch drei unterschiedliche Hörmodi, automatische Wiedergabe/Pause, Schweiß- und Wasserbeständigkeit (IPX4-Zertifizierung) und alle weiteren einzigartigen Features, die der Apple H1 Chip möglich macht.

Zu dem Funktionen gehören unter anderem Aktives Noise Cancelling (ANC), Transparenzmodus, Adaptive EQ, 3D Audio mit dynamischen Head-Tracking, „Hey Siri“ und mehr. Wenn ANC oder der Transparenzmodus aktiviert sind, bieten Beats Fit Pro eine Hördauer von bis zu 6 Stunden pro In-Ear Kopfhörer. Das Ladecase im Taschenformat wird über USB-C aufgeladen und bietet eine zusätzliche Akkulaufzeit von 21 Stunden, was eine kombinierte Wiedergabezeit von bis zu 27 Stunden ergibt. Mit Adaptivem EQ fällt die Akkulaufzeit etwas länger aus. 5 Minuten Laden reichen für 1 Stunden Wiedergabe aus. So kann man kurz vor dem nächsten Jogginglauf nochmal schnell die Kopfhörer aufladen.

Preis & Verfügbarkeit

Beats Fit Pro können ab dem 24. Januar für 229,95 Euro auf apple.com bestellt werden. Der Versand erfolgt ab dem 28. Januar ebenfalls über apple.com und Amazon und Zalando.