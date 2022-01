Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 15.3 und iPadOS 15.3 veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.3 Update für iPhone und iPad zu beschäftigen. Gestern wurde bereits die Beta 2 zu macOS Monterey 12.2 veröffentlicht. Zudem wurde vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 15.2.1 sowie iPadOS 15.2.1 für Jedermann freigegeben.

Beta 2 ist da: iOS 15.3 & iPadOS 15.3

Apple nutzt den heutigen Abend, um weitere Beta-Versionen auf den eigenen Servern zu platzieren. Soeben war es soweit und die Beta 2 zu iOS 15.3 und iPadOS 15.3 steht ab sofort bereit. Am Einfachsten kann diese am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert werden. Hierzu wird allerdings das entsprechende Beta-Profil vorausgesetzt.

Die Beta 1 hat angedeutet, dass sich das X.3 in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentriert. Zumindest sind bis dato noch keine wesentlichen Verbesserungen bekannt geworden. Ob die Beta 2 neue Funktionen an Bord hat, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Sollten sich neue Funktionen in der Beta 2 zeigen, so werden wir selbstverständlich Nachberichten.

Update 19:26 Uhr

Die Beta 2 zu tvOS 15.3 sowie watchOS 8.4 steht ebenso für eingetragene Entwickler bereit.