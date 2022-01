Apple TV+ hat eine neue vierteilige Dokumentarserie namens „Lincoln’s Dilemma“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Auseinandersetzung mit Präsident Lincoln und dem komplexen Weg zur Beendigung der Sklaverei. Der Startschuss fällt am 18. Februar 2021.

Apple TV+ kündigt „Lincoln´s Dilemma“ an

Apple hat bekannt gegeben, dass das Portfolio seines Video-Streaming-Dienstes mit der Doku-Serie „Lincoln´s Dilemma“ erweitert wird.

Die von Jeffrey Wright erzählte Serie mit den Stimmen von Bill Camp als Abraham Lincoln und Leslie Odom Jr. als Frederick Douglass ist eine Untersuchung des 21. Jahrhunderts über einen komplizierten Mann und die Menschen und Ereignisse, die seine sich entwickelnde Haltung zur Sklaverei geprägt haben. Alle vier Teile von „Lincoln’s Dilemma“ werden weltweit am Freitag, den 18. Februar auf Apple TV+ uraufgeführt.

Basierend auf dem preisgekrönten Buch „Abe: Abraham Lincoln in His Times“ des gefeierten Historikers David S. Reynolds bietet die Reihe Einblicke von einer Vielzahl von Journalisten, Pädagogen und Lincoln-Gelehrten sowie seltenes Archivmaterial, das Folgendes bietet: einen nuancierteren Blick auf den Mann, den man den Großen Emanzipator nennt. Vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs verleiht „Lincoln’s Dilemma“ auch den Erzählungen versklavter Menschen eine Stimme, formt ein vollständigeres Bild eines Amerikas, das über Themen wie Wirtschaft, Rasse und Menschlichkeit gespalten ist, und unterstreicht Lincolns Kampf um die Rettung des Landes. egal was es kostet.

Produziert wird die Serie von Eden Productions und Kunhardt Film. Als ausführende Produzenten agieren Peter Kunhardt, Teddy Kunhardt, George Kunhardt, Josh Tyrangiel, Richard Plepler, Jacqueline Olive, Barak Goodman und Jelani Cobb. Olive und Goodman führen bei der Serie Regie.