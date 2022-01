Das Warten hat bald ein Ende. Am Freitag startet „Die Fraggles: Back to the Rock“ auf Apple TV+. Nachdem wir euch kürzlich den offiziellen Trailer präsentiert haben, gibt es nun das nächste Video, welches Lust auf mehr machen soll. Kurzum: Ein erstes „First Look“-Video steht nun ebenso bereit.

First Look: „Die Fraggles: Back to the Rock“ [Apple TV+]

Alle 13 Folgen der neuen Apple Original-Serie von The Jim Henson Company werden am Freitag, den 21. Januar 2022 auf Apple TV+ debütieren und sich der gefeierten Sammlung von Apple Original-Kurzfilmen „Fraggle Rock: Rock On!“ anschließen.

Jim Hensons spaßige und musikalische Fraggles sind zurück! Begleitet Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober und neue Fraggle-Freunde bei ihren lustigen und aufregenden Abenteuern und entdeckt die Magie in all diesen verbundenen Welten, für die wir sorgen und die uns erfreuen.

Falls ihr euch fragt, ob die Serie nur in englischer Sprache mit deutschem Untertitel zur Verfügung steht, oder auch in deutscher Sprache, so haben wir die passende Info für euch. Zum Start gibt es „nur“ die englische Sprachfassung. In Kürze erscheint aber auch die deutschsprachigen Fassung.