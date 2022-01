So langsam aber sicher startet Apple TV+ im neuen Jahr so richtig durch. Nachdem es rund um Weihnachten und Neujahr verhältnismäßig ruhig zur Sache ging, nutzt Apple den Jahresstart, um verschiedene neue Original-Seiten und und Original-Filme anzukündigen. Am heutigen Tag geht es mit neuen Folgen der 2. Staffel zu „Central Park“ weiter. Der offizielle Trailer steht begleitend bereit.

Apple TV+: neue Folgen der 2. Staffel von „Central Park – Staffel 2“

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass „Central Park“ – eine animierte Musical-Comedy-Serie – am Freitag, den 4. März 2022, mit acht brandneuen Folgen auf Apple TV+ zurückkehren wird. Vom Schöpfer, Autor und ausführenden Produzenten Loren Bouchard, Josh Gad und Nora Smith wird die zweite Staffel der Serie am 4. März mit drei neuen Folgen fortgesetzt. Anschließend folgt bis zum 08. April 2022 immer freitags eine neue Episode.

In einem ersten Blick auf die zweite Hälfte der neuen Staffel, die heute enthüllt wurde, kommen Josh Gad und Rory O’Malley für eine eingängige Musiknummer namens „You are the Music“ wieder zusammen. Das Lied wurde von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez geschrieben und zeigt auch Tituss Burgess und Emmy Raver-Lampman.

Während sich die 2. Staffel von „Central Park“ mit acht neuen Folgen entfaltet, navigiert die Familie Tillerman weiterhin damit, im berühmtesten Park der Welt zu leben und sich um ihn zu kümmern. Molly erlebt die Prüfungen und Wirrungen der Jugend, Cole wird von einem wirklich peinlichen Moment in der Schule herausgefordert, Paige verfolgt weiterhin die Korruptionsgeschichte des Bürgermeisters und Owen jongliert mit der Verwaltung des Parks, seiner Mitarbeiter und seiner Familie, und das alles mit einem Lächeln im Gesicht. Währenddessen kommt Bitsy ihrem finsteren Ziel immer näher, den Central Park für sich zu beanspruchen; mit Helen an ihrer Seite, die sich ewig fragt, ob sie es in Bitsys Testament geschafft hat. Bei jedem Schritt des Weges werden wir von unserem freundlichen Erzähler Birdie begleitet.

Die 1. Staffel zu „Central Park“ sowie der erste Teil der 2. Staffel stehen auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.