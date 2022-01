In den vergangenen Wochen häuften sich die Berichte von Entwicklern, dass es Probleme beim Zusammenspiel zwischen ihren Apps und iCloud / CloudKit kam. Apple hat sich der Angelegenheit angenommen und die Probleme bei der Synchronisation mit Drittanbieter-Apps behoben.

Apps von Drittanbietern, die für die Synchronisierung und andere Aufgaben auf die Apple Cloud-Infrastruktur angewiesen sind, verzeichneten zuletzt vermehrt Probleme. Diese Probleme führten häufig zu einer Fehlermeldung „Dienst nicht verfügbar“, in der angegeben wurde, dass die „Anfrage mit HTTP-Statuscode 503 fehlgeschlagen“ war.

Mittlerweile melden sich zahlreiche Entwickler in den sozialen Netzwerken zu Wort und berichte, dass Apps auf sie zugekommen sei und Entwickler darüber informiert habe, dass die Sync-Probleme beseitigt wurde. So berichtet beispielsweise Tweetbot Entwickler PaulHaddad, dass er in den letzten Tagen keinerlei Fehler mehr verzeichnete.

The number of iCloud Sync is broken reports we’ve gotten over the last 2 days has gone down to basically 0.

— Paul Haddad (@tapbot_paul) January 26, 2022