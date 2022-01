Am gestrigen Abend hat Apple nicht nur seine Q1/2022 Quartalszahlen bekannt gegeben, sondern auch die Beta 1 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 für eingetragene Entwickler veröffentlich. Auf die ein oder andere Neuerung sind wir bereits eingegangen, nun möchten wir euch noch einmal einen Überblick auf die kommenden Neuerungen geben.

Das Entsperren des iPhones mit der Apple Watch, wenn man eine Maske trägt, wurde bereits im vergangenen Jahr implementiert. Mit iOS 15.4 könnt ihr das iPhone auch ohne Apple Watch beim Tragen einer Maske entsperren. Dabei konzentriert sich Face ID in erster Linie auf die Augenpartie.

iOS 15.4 beta adds support for Face ID unlocking with a mask on. This worked right away for me and it’s amazing.

Details:

– You can enable it after the update or in Settings later

– You can add support for glasses while wearing masks

– No support for sunglasses with a mask on pic.twitter.com/lzjJ30i5wF

— Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022