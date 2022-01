Apple hatte die hauseigene Entwicklerkonferenz im Juni letzen Jahres dafür genutzt, um Xcode Cloud vorzustellen. Bis diese Plattform allen Nutzern zur Verfügung stehen, wird es allerdings noch ein wenig dauern. Nachdem die Beta-Phase anfangs nur einem sehr eingeschränkten Teilnehmerkreis zur Verfügung stand, erweitert Apple nun den Kreis der Teilnehmer.

Xcode Cloud: Apple erweitert Beta-Phase

Xcode steht aktuell nur als Private-Beta zur Verfügung. Allerdings wird Apple in Kürze den Teilnehmer Kreis erhöhen. In einer Mail, die 9to5Mac vorliegt, dankt Apple bisherigen Entwicklern, die Xcode Cloud seit der Beta-Version im letzten Jahr testen. Das Unternehmen sagt, dass das Beta-Programm „mit über 10.000 aktivierten Entwicklerteams sehr gut läuft“. Gleichzeitig hebt das Unternehmen auch einige Updates hervor, die bisher vorgenommen wurden.

Weiter heißt es in der Mail, dass Apple bekannt gegeben hat, dass der Zugriff auf die Xcode Cloud Beta in den kommenden Wochen auf mehr Entwickler ausgeweitet wird. Die Mail bestätigt zudem, dass Xcode Cloud im laufenden Jahr an den Start gehen wird. Einen konkreten Zeitplan gibt es bislang jedoch nicht.

Um was handelt es sich bei Xcode Cloud? Apple beschreibt das Ganze wie folgt